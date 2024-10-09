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Cloudflare ブログ

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Thomas Gauvin

Thomas Gauvin

Senior Product Manager

https://thomasgauvin.com/

ユーザー、ノード、エージェントすべてを対象としたセキュアなプライベートネットワーキング、Workers — Cloudflare Meshの導入

2026-04-14

Agents Week開発者開発者プラットフォームWorkers AICloudflare WorkersAIZero TrustCloudflare OneSASE

Cloudflare Meshは、ユーザー、ノード、自律型AIエージェントにセキュアなプライベートネットワークアクセスを提供します。Workers VPCに組み込むことで、開発者は手動トンネルなしで、プライベートデータベースやAPIへのスコープ付きアクセス権限をエージェントに付与できるようになりました。 ...

Workers VPCサービスが世界中どこからでもお客様のリージョンプライベートネットワークに接続する仕組み

2025-11-05

Cloudflare WorkersWorkers VPCCloudflare TunnelNetworkハイブリッドクラウドセキュリティVPCPrivate Network

Workers VPCサービスは、本日よりオープンベータとなります。Workers VPCがCloudflareのグローバルネットワークを使用して、グローバルにデプロイされたWorkersをどのように地域のプライベートネットワークに接続しているのか、その内容をご紹介します。また、クロスクラウドネットワーキングの複雑さを抽象化しています。...