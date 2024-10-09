Thomas Gauvin

ユーザー、ノード、エージェントすべてを対象としたセキュアなプライベートネットワーキング、Workers — Cloudflare Meshの導入
2026-04-14
Cloudflare Meshは、ユーザー、ノード、自律型AIエージェントにセキュアなプライベートネットワークアクセスを提供します。Workers VPCに組み込むことで、開発者は手動トンネルなしで、プライベートデータベースやAPIへのスコープ付きアクセス権限をエージェントに付与できるようになりました。 ...
Senior Product Manager
2026-04-14
Cloudflare Meshは、ユーザー、ノード、自律型AIエージェントにセキュアなプライベートネットワークアクセスを提供します。Workers VPCに組み込むことで、開発者は手動トンネルなしで、プライベートデータベースやAPIへのスコープ付きアクセス権限をエージェントに付与できるようになりました。 ...
2025-11-05
Workers VPCサービスは、本日よりオープンベータとなります。Workers VPCがCloudflareのグローバルネットワークを使用して、グローバルにデプロイされたWorkersをどのように地域のプライベートネットワークに接続しているのか、その内容をご紹介します。また、クロスクラウドネットワーキングの複雑さを抽象化しています。...
2025-04-11
Workers VPCを発表：Workers VPCは、Cloudflare Workers上にデプロイされたアプリケーションから既存のクラウドインフラ（レガシー環境）への接続を可能にするグローバルなプライベートネットワークです。 ...