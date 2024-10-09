Cloudflare Cloud Email Securityで巧妙化するQRフィッシングの脅威を回避する
2024-04-17
CloudflareのCloud Email SecurityによるQRフィッシングへの対処、攻撃者がQRコードを好む理由、そしてさらに巧妙化する脅威に対するCloudflareのプロアクティブな防御戦略をご説明します...続きを読む »
2024-04-17
CloudflareのCloud Email SecurityによるQRフィッシングへの対処、攻撃者がQRコードを好む理由、そしてさらに巧妙化する脅威に対するCloudflareのプロアクティブな防御戦略をご説明します...続きを読む »
2024-03-04
フィッシングの特定からアプリケーションやAPIの保護まで、より高度な新しい攻撃に対抗するため、CloudflareはAIを活用してセキュリティソリューションの有効性を向上させています...
2023-08-16
2023年版フィッシングの脅威レポートでは、数百万件に及ぶ悪意のあるメール、ブランドのなりすましの事例、IDの詐称、および12か月間のメールセキュリティデータに基づくその他の主要な攻撃動向を分析しています。...
2023-03-13
フィッシング攻撃は、ユーザーを欺くためにあらゆる種類の方法でやってきます。最もよくあるのは間違いなく電子メールですが、他にもあります。「フィッシングTop 攻撃で最もなりすまされたブランドトップ50」の記事に続き、これらの詐欺に引っかかる前に捕まえるためのヒントをご紹介します...
2023-01-11
「メールリンク分離」は、ユーザーがクリックしてしまう可能性のある受信箱に届いた怪しいリンクに対するセーフティネットです。この保護が追加されることで、Cloudflare Area 1は、フィッシング攻撃から守る最も包括的な電子メールセキュリティソリューションとなります...
2022年12月12日
私たちは、Athenianプロジェクトのもとで提供するサービスを拡大し、CloudflareのArea 1メールセキュリティスイートを含めることで、州や地方自治体が有権者のデータを安全かつセキュアに保つために、幅広いフィッシング攻撃から保護できるようにしたことをお伝えできることを嬉しく思っています...
2022年12月12日
Cloudflareのメールセキュリティツールは、2022年の中間選挙において、求職者のメールボックスの安全性を確保するために尽力しました...
2022年6月20日
Area 1を当社の幅広いZero Trustスイートに統合するエキサイティングな行程の一環として、Cloudflare Gatewayをご利用のお客様はまもなくメールリンクのリモートブラウザ分離を有効化できます。Email Link Isolationで、メールベースの巧妙なマルチチャネル攻撃に対する比類ないレベルの防御を実現しましょう...
2022年6月20日
従来のSEGアーキテクチャは、昔のメール環境を念頭に構築されたものです。クラウドネイティブで先制的なメールセキュリティへ、シームレスに移行する方法を学びましょう...