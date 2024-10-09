CloudflareのCloud Email SecurityによるQRフィッシングへの対処、攻撃者がQRコードを好む理由、そしてさらに巧妙化する脅威に対するCloudflareのプロアクティブな防御戦略をご説明します ...

フィッシングの特定からアプリケーションやAPIの保護まで、より高度な新しい攻撃に対抗するため、CloudflareはAIを活用してセキュリティソリューションの有効性を向上させています ...

2023年版フィッシングの脅威レポートでは、数百万件に及ぶ悪意のあるメール、ブランドのなりすましの事例、IDの詐称、および12か月間のメールセキュリティデータに基づくその他の主要な攻撃動向を分析しています。 ...

フィッシング攻撃は、ユーザーを欺くためにあらゆる種類の方法でやってきます。最もよくあるのは間違いなく電子メールですが、他にもあります。「フィッシングTop 攻撃で最もなりすまされたブランドトップ50」の記事に続き、これらの詐欺に引っかかる前に捕まえるためのヒントをご紹介します ...

「メールリンク分離」は、ユーザーがクリックしてしまう可能性のある受信箱に届いた怪しいリンクに対するセーフティネットです。この保護が追加されることで、Cloudflare Area 1は、フィッシング攻撃から守る最も包括的な電子メールセキュリティソリューションとなります ...