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Cloudflare ブログ

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Cloud Email Security

フィッシングから安全を保つには

2023-03-13

Security WeekPhishingセキュリティCloud Email Security

フィッシング攻撃は、ユーザーを欺くためにあらゆる種類の方法でやってきます。最もよくあるのは間違いなく電子メールですが、他にもあります。「フィッシングTop 攻撃で最もなりすまされたブランドトップ50」の記事に続き、これらの詐欺に引っかかる前に捕まえるためのヒントをご紹介します...

メールリンク分離：最新のフィッシング攻撃に対するセーフティネット

2023-01-11

CIO WeekZero TrustセキュリティCloud Email SecurityEmailRemote Browser IsolationSASE

「メールリンク分離」は、ユーザーがクリックしてしまう可能性のある受信箱に届いた怪しいリンクに対するセーフティネットです。この保護が追加されることで、Cloudflare Area 1は、フィッシング攻撃から守る最も包括的な電子メールセキュリティソリューションとなります...

その他の投稿

2022年12月12日

Area 1 Email SecurityをAthenianプロジェクトに拡張する

私たちは、Athenianプロジェクトのもとで提供するサービスを拡大し、CloudflareのArea 1メールセキュリティスイートを含めることで、州や地方自治体が有権者のデータを安全かつセキュアに保つために、幅広いフィッシング攻撃から保護できるようにしたことをお伝えできることを嬉しく思っています...

Impact Week
メールセキュリティ
Cloud Email Security
Athenian Project
ポリシーと法務

2022年6月20日

メールリンクのブラウザ分離で最新のフィッシング攻撃を阻止

Area 1を当社の幅広いZero Trustスイートに統合するエキサイティングな行程の一環として、Cloudflare Gatewayをご利用のお客様はまもなくメールリンクのリモートブラウザ分離を有効化できます。Email Link Isolationで、メールベースの巧妙なマルチチャネル攻撃に対する比類ないレベルの防御を実現しましょう...

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