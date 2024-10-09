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Cloudflare ブログ

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AJ Gerstenhaber

AJ Gerstenhaber

Austin, Texas

Four years at Cloudflare working with 3,000+ customers to solve challenges related to remote access, secure Internet access, and other fun networking and security shifts. Beta tester by nature.

DescalerプログラムでZscalerからCloudflare Oneへの面倒なマイグレーションが不要に

2023-03-14

Security WeekDescalerCloudflare OneZero Trust

Cloudflareは、既存のZscalerのお客様をCloudflare Oneに移行するためのスムーズなパスであるDescalerプログラムの開始を発表します。Cloudflareは、企業のお客様がセキュリティとネットワークトランスフォーメーションのための、より速く、よりシンプルで、より機敏な基盤への切り替えをさらに容易にするものです...