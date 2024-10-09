AJ Gerstenhaber

DescalerプログラムでZscalerからCloudflare Oneへの面倒なマイグレーションが不要に

2023-03-14

Cloudflareは、既存のZscalerのお客様をCloudflare Oneに移行するためのスムーズなパスであるDescalerプログラムの開始を発表します。Cloudflareは、企業のお客様がセキュリティとネットワークトランスフォーメーションのための、より速く、よりシンプルで、より機敏な基盤への切り替えをさらに容易にするものです ...