AJ Gerstenhaber

SASEで生成AIを保護するためのベストプラクティス
2025-08-26
このガイドでは、セキュリティおよびITリーダーが生成AIを安全に導入できるよう、CloudflareのSASEアーキテクチャを活用したAIセキュリティポスチャー管理（AI-SPM）の戦略におけるベストプラクティスを紹介します。...
Austin, Texas
Four years at Cloudflare working with 3,000+ customers to solve challenges related to remote access, secure Internet access, and other fun networking and security shifts. Beta tester by nature.
2025-08-26
このガイドでは、セキュリティおよびITリーダーが生成AIを安全に導入できるよう、CloudflareのSASEアーキテクチャを活用したAIセキュリティポスチャー管理（AI-SPM）の戦略におけるベストプラクティスを紹介します。...
2023-03-14
Cloudflareは、既存のZscalerのお客様をCloudflare Oneに移行するためのスムーズなパスであるDescalerプログラムの開始を発表します。Cloudflareは、企業のお客様がセキュリティとネットワークトランスフォーメーションのための、より速く、よりシンプルで、より機敏な基盤への切り替えをさらに容易にするものです...