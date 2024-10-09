本日、Cloudflareのグローバルネットワーク上で、リアルタイムの音声対応AIアプリケーションの構築をこれまで以上に簡単にする新機能を発表できることを嬉しく思います。 ...

Imagesチームが二分割画像モデルを比較して、画像の背景から主体を識別し分離する方法を詳しくご紹介します。 ...

Microsoftのオープンプロジェクト「NLWeb」とCloudflareのAutoRAGを使用することで、会話型検索をワンクリックでWebサイトに設定できるようになります。 ...

Infireは、リソース使用率を最大化するためにさまざまなテクニックを採用したLLM推論エンジンで、Cloudflareのワークロードにおいて優れたパフォーマンスで、より効率的にAIモデルを提供できるようにします。 ...

Leonardo.AiとDeepgramの新しいパートナーモデルとともに、Workers AIを拡大しています。Leonardoが提供する最先端の画像生成モデル、Deepgramが提供するリアルタイムのTTSおよびSTTモデルを使い始める。 ...