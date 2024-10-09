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Cloudflare ブログ

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AI Week

最先端の画像生成モデル「Leonardo」と音声合成モデル「Deepgram」が、Workers AIで利用可能になりました

2025-08-27

AI WeekAI開発者プラットフォーム開発者Cloudflare WorkersWorkers AI

Leonardo.AiとDeepgramの新しいパートナーモデルとともに、Workers AIを拡大しています。Leonardoが提供する最先端の画像生成モデル、Deepgramが提供するリアルタイムのTTSおよびSTTモデルを使い始める。 ...

その他の投稿

2025年8月26日

SASEで生成AIを保護するためのベストプラクティス

このガイドでは、セキュリティおよびITリーダーが生成AIを安全に導入できるよう、CloudflareのSASEアーキテクチャを活用したAIセキュリティポスチャー管理（AI-SPM）の戦略におけるベストプラクティスを紹介します。...

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