Cloudflareは、リアルタイム音声エージェントの構築に最適な場所です
2025-08-29
本日、Cloudflareのグローバルネットワーク上で、リアルタイムの音声対応AIアプリケーションの構築をこれまで以上に簡単にする新機能を発表できることを嬉しく思います。...続きを読む »
2025-08-29
本日、Cloudflareのグローバルネットワーク上で、リアルタイムの音声対応AIアプリケーションの構築をこれまで以上に簡単にする新機能を発表できることを嬉しく思います。...続きを読む »
2025-08-28
Imagesチームが二分割画像モデルを比較して、画像の背景から主体を識別し分離する方法を詳しくご紹介します。...
2025-08-27
Infireは、リソース使用率を最大化するためにさまざまなテクニックを採用したLLM推論エンジンで、Cloudflareのワークロードにおいて優れたパフォーマンスで、より効率的にAIモデルを提供できるようにします。...
2025-08-27
Leonardo.AiとDeepgramの新しいパートナーモデルとともに、Workers AIを拡大しています。Leonardoが提供する最先端の画像生成モデル、Deepgramが提供するリアルタイムのTTSおよびSTTモデルを使い始める。 ...
2025年8月26日
Cloudflare MCPサーバーポータルは、オープンベータ版でご利用いただけます。MCPサーバーポータルは、組織内のすべてのMCP接続を一元化し、保護し、監視できる新機能です。...
2025年8月26日
Cloudflare CASBは、ChatGPT、Claude、Geminiをスキャンし、設定ミス、機密データの流出、コンプライアンスの問題を検出します。これにより、企業は自信を持ってAIを導入できます。 ...
2025年8月26日
CloudflareのAIセキュリティスイートには、安全でないコンテンツのモデレーションが含まれており、Firewall for AIを通じてアプリケーションセキュリティスイートに統合されています。 ...
2025年8月26日
このガイドでは、セキュリティおよびITリーダーが生成AIを安全に導入できるよう、CloudflareのSASEアーキテクチャを活用したAIセキュリティポスチャー管理（AI-SPM）の戦略におけるベストプラクティスを紹介します。...
2025年8月25日
「シャドーAI」によって人知れず無許可のAIに漏洩させないでください。新たな脅威には新たな防御が必要です。イノベーションを犠牲にすることなく、可視性と制御を得る方法を学びましょう。...
2025年8月25日
AI Avenueは恐怖に対処し、AIの可能性を示し、ポジティブな人間拡張の物語を強調し、実践的な体験も可能にします。...
2025年8月24日
AIは、あらゆる業界で人々の働き方を根本的に変えています。カスタマーサポートエージェントは、10倍のチケットに対応できます。ソフトウェアエンジニアはAIが生成したコードをレビューしています。...