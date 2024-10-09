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Cloudflare ブログ

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Tim Obezuk

Tim Obezuk

Cloudflare Browser Isolationで不審なサイトでの入力を制御

2021-12-07

CIO WeekRemote Browser IsolationCloudflare Zero Trust製品ニュースZero Trustセキュリティ

お客様のチームは、Cloudflareブラウザ分離サービスを利用して、Webブラウザ内のフィッシング攻撃や認証情報の盗難から保護することができるようになりました。ユーザーはリスクを負わずに、より多くのインターネットを閲覧することができます。管理者は...

あらゆる規模のチームのためのブラウザ分離

2021-03-23

製品ニュースZero Day ThreatsCloudflare OneSecurity WeekセキュリティRemote Browser Isolation

インターネットに接続するあらゆる組織が、トランザクションの受け入れ、顧客とのやりとり、機密データの取扱いに至るまで、その運営をWebブラウザにまかせています。リンクをクリックするだけのことが、ブラウザがローカルデバイスに大量の得体の知れないコードをダウンロードし、実行するきっかけとなるのです。...

Cloudflare ブラウザ分離（ベータ版）の紹介

2020-10-15

製品ニュースZero TrustZero Trust WeekZero Day ThreatsCloudflare OneRemote Browser Isolation

Webブラウザは、ユーザーをインターネット全体に接続するのと同じアプリケーションで、インターネットの潜在的に有害な部分すべてにも接続します。これは地球上のほぼすべての接続システムへ開かれており、パワフルで恐ろしいことです。...