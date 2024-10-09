Tim Obezuk

CloudflareのセキュリティがZero Trustを実現する仕組み
2022-06-24
CloudflareのセキュリティチームがZero Trustコントロールを実装した方法...
2022-06-24
CloudflareのセキュリティチームがZero Trustコントロールを実装した方法...
2022-06-24
本ブログ記事では、企業が現在仮想デスクトップインフラストラクチャ (VDI) で保護されている社内Webアプリケーションの使用事例をオフロードするのに、リモートでのブラウザの分離がどう役立つかについて、Cloudflareの視点を解説しています...
2022-03-29
CVE-2022-1096は、Webブラウザに影響を及ぼすゼロデイ脆弱性の1つです。Cloudflare Zero Trustは、ブラウザにおけるゼロデイ攻撃のリスクを軽減し、パッチが適用されています...
2021-12-08
本日、CloudflareのクライアントレスWeb分離のベータ版を発表いたします。これはブラウザの分離の新しいオンランプで、Zero Trust Network Access（ZTNA）...
2021-12-07
お客様のチームは、Cloudflareブラウザ分離サービスを利用して、Webブラウザ内のフィッシング攻撃や認証情報の盗難から保護することができるようになりました。ユーザーはリスクを負わずに、より多くのインターネットを閲覧することができます。管理者は...
2021-03-23
インターネットに接続するあらゆる組織が、トランザクションの受け入れ、顧客とのやりとり、機密データの取扱いに至るまで、その運営をWebブラウザにまかせています。リンクをクリックするだけのことが、ブラウザがローカルデバイスに大量の得体の知れないコードをダウンロードし、実行するきっかけとなるのです。...
2020-10-15
Webブラウザは、ユーザーをインターネット全体に接続するのと同じアプリケーションで、インターネットの潜在的に有害な部分すべてにも接続します。これは地球上のほぼすべての接続システムへ開かれており、パワフルで恐ろしいことです。...