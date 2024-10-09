Evan Johnson

CloudflareがFIDO2を備えたハードウェアキーとZero Trustを導入してフィッシングを防止した方法

2022-09-29

フィッシング攻撃を防ぐ第1の方法は、FIDO2を備えたYubiKeyのような、フィッシングに強い第2の要素を採用することです。Cloudflareは2021年2月以来、フィッシングに強い第の要素を使用しています。これは、それを実現するために実行した手順です ...