見えないものを明らかにする：Cloudflare OneでシャドーAIを制御するためのガイド
2025-08-25
「シャドーAI」によって人知れず無許可のAIに漏洩させないでください。新たな脅威には新たな防御が必要です。イノベーションを犠牲にすることなく、可視性と制御を得る方法を学びましょう。...続きを読む »
2025-08-25
「シャドーAI」によって人知れず無許可のAIに漏洩させないでください。新たな脅威には新たな防御が必要です。イノベーションを犠牲にすることなく、可視性と制御を得る方法を学びましょう。...続きを読む »
2025-03-20
Cloudflare初のAIエージェント「Cloudy」は、Cloudflare管理者が現在直面している複雑な設定を理解しやすくします。...
2024-08-16
米国選挙、地政学的紛争から数千万ドルの企業資金の損失に至るまで、フィッシングは依然としてサイバー被害の根本原因となっています。保護を維持するために包括的なソリューションが不可欠である理由について説明します。 ...
2023-01-10
Cloudflare Data Loss Prevention（データ損失防止）で、カスタム検出を作成する機能が利用できるようになりました...
2022-09-20
Cloudflareをご契約いただいているお客様は、機密データを保護するためのより多くのオプションを提供するData Loss Prevention（データ損失防止）が利用できるようになりました...
2022年6月24日
CloudflareのセキュアWebゲートウェイとAPI駆動型Cloud Access Security Broker（CASB）でシャドーITを見つけて解消します...
2022年6月20日
In-line Data Loss PreventionをCloudflareプラットフォームで開始します。お客様はトラフィックをスキャンして機密データを識別し、保護することができます...
2021年3月24日
本日は、Cloudflareのネットワークを使用して、企業内のデータが存在する場所や移動場所を問わず、ゼロトラストコントロールを構築できるプラットフォームを発表できることを嬉しく思います。...