Cloudflare CASBでAtlassianをスキャンして安全強化

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Security Weekの一環として、Cloudflare CASBにAtlassian Confluence用とAtlassian Jira用の2つの新しい統合が登場します。

効率化されたエンドツーエンドのプロジェクト管理のために世界中の組織が参加しているのを見てきたので、これらの2つの新しいSaaSアプリケーション（既にサポートされているものに加えて）のサポートを開始できることを嬉しく思います。

Cloudflare Zero Trustをご利用のお客様が、これらの新しい統合機能から何を期待できるかをご紹介します。

まず、簡単に振り返ります。CASB（クラウドアクセスセキュリティブローカー）は、Cloudflareの新しいサービスの1つで、CISOやセキュリティエンジニアといったセキュリティ運用者に、SaaSアプリのセキュリティを明確に可視化し管理制御することを目的として昨年9月にリリースされました。

Google Workspace、Microsoft 365、Slack、Salesforce、Box、GitHub、Atlassian（目白押しです！）のいずれであっても、CASBはこれらのアプリに接続して重要なセキュリティ問題をスキャンし、特定した問題をトリアージ用に整理した網羅的なリストをユーザーに提供することが簡単にできます。

Cloudflare CASBでConfluenceをスキャンする

Atlassian Confluenceは、ドキュメント、メモ、会議議事録などのコンテンツを作成、整理、共有するためのコラボレーションプラットフォームとして、長い間、チームに愛用されてきました。しかし、セキュリティの観点からは、Confluenceの柔軟性やサードパーティ製アプリケーションとの幅広い互換性は、適切に設定・監視されないとセキュリティリスクをもたらす可能性があります。

この新しい統合により、ITおよびセキュリティチームは、企業の機密データを危険にさらしている可能性のあるAtlassianおよびConfluence固有のセキュリティ問題のスキャンを開始することができます。Confluence Cloudを利用したCASBのお客様は、公開されているコンテンツや不正アクセスなど、悪意のある者に悪用されかねない脆弱性などの問題を特定することが期待できます。

Cloudflare CASBは、このようにSaaSに新たなセキュリティ層を追加することで、Confluenceのコラボレーション能力を活用しつつ、企業の機密データの保護を強化することができます。

Cloudflare CASBでJiraをスキャンする

タスク、課題、プロジェクトの進捗を追跡するために使用される主要なプロジェクト管理ツールであるAtlassian Jiraは、あらゆる規模のチームにとってソフトウェア開発プロセスの必須要素となっています。同時に、これはJiraが、機密データを悪用してアクセスしようとする人々の格好の標的になっていることも意味します。

Cloudflare CASBを利用することで、セキュリティチームは、従業員や機密性の高いビジネスデータを危険にさらす可能性のあるセキュリティ問題を容易に特定できるようになりました。Jira Cloudアカウントと互換性があり、識別された問題は、アカウントの不正使用やベストプラクティスに従わないユーザーなど、ユーザーやサードパーティアプリのアクセスに関する問題のフラグ立てから、過剰共有の可能性があり、より深く調査する価値があるファイルの識別に至るまで、さまざまなものがあります。

Cloudflare CASBは、JiraとConfluenceを含むSaaSフットプリント全体のセキュリティ問題を確認できる単一のビューをセキュリティ管理者に提供することで、セキュリティチームが潜在的なセキュリティリスクについて最新情報を入手することを容易にします。

利用開始

JiraとConfluenceがCASB統合のリストに加わったことで、Cloudflareは、組織がセキュリティを維持するために私たちに信頼と信用を置き続けることができるように、Cloudflare製品の互換性を可能な限り広くしています。

現在、Cloudflare CASBはGoogle Workspace、Microsoft 365、Slack、Salesforce、Box、GitHub、Jira、Confluenceとの統合をサポートしており、今後さらに重要なアプリケーションが追加される予定であるため、特にすぐに利用したいアプリケーションがある場合はお知らせください。

まだCloudflare Zero Trustをご利用でない方は、ぜひ今日からご利用ください。ここでサインアップして、50席の無料シートがあるプラットフォームをご自身で確認してから、ここにあるチームにご連絡いただき、Cloudflare CASBが組織のSaaSアプリのセキュリティを強化するのにどのように役立つかを確認してください。