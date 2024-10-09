まずは無料プランから|営業担当へのお問い合わせ|

Cloudflare ブログ

新規投稿のお知らせを受信されたい方は、サブスクリプションをご登録ください：

Mobile

初のZero Trust SIM

2022-09-26

私たちは、初のZero Trust SIMを発表します。これはCloudflare Oneの次の主要部分であり、ソフトウェアとハードウェアの両レイヤーを組み合わせて、組織のモバイル端末セキュリティを再考します...

続きを読む »
初のZero Trust SIM

AMP Real URL の発表

2019-04-17

AMPMobile製品ニューススピードと信頼性

AMP（Accelerated Mobile Pages）プロジェクトは、特にモバイル機器を使用したWebの閲覧をもっと快適にするプロジェクトです。AMP HTMLフレームワークは、Webページの読み込みの高速化や、ユーザーがWebページのコンテンツに集中しやすいシンプルなコンテンツの実現を目指して設計されています。...