AMP Real URL の発表

2019-04-17

AMP（Accelerated Mobile Pages）プロジェクトは、特にモバイル機器を使用したWebの閲覧をもっと快適にするプロジェクトです。AMP HTMLフレームワークは、Webページの読み込みの高速化や、ユーザーがWebページのコンテンツに集中しやすいシンプルなコンテンツの実現を目指して設計されています。 ...