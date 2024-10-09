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2019年8月22日

セルフサーブ用ファイアウォールイベントのスーパーチャージ

無料プラン、Proプラン、Businessプランのお客様に対して、本日、全面的に刷新されたバージョンのファイアウォールイベントログのリリースをお知らせできることを大変うれしく思います。新しいファイアウォールイベントログはダッシュボードで使えるようになっており、この新しい機能を受け取るために何もする必要はありません。 ...