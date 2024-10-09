Agent Leeの紹介 - Cloudflareスタックの新たなインターフェイス
2026-04-15
Agent Leeは、Cloudflareのインターフェースを手動のタブ切り替えから単一のプロンプトに移行するダッシュボード内エージェントです。サンドボックス化されたTypeScriptを使用することで、根本的な技術共同作業者としてスタックのトラブルシューティングと管理を支援します。 ...続きを読む »
2026-04-15
Agent Leeは、Cloudflareのインターフェースを手動のタブ切り替えから単一のプロンプトに移行するダッシュボード内エージェントです。サンドボックス化されたTypeScriptを使用することで、根本的な技術共同作業者としてスタックのトラブルシューティングと管理を支援します。 ...続きを読む »
2026-01-30
単一のドメインで複数のWorkersをデプロイでき、単一ページアプリケーションのように感じられます。サービスバインディングが複数プロジェクトへのURLパスルーティングを可能にする方法を見てみましょう。...
2023-08-03
本日、Cloudflare Zero Trust Integration with Datadogの一般提供を発表できることを大変嬉しく思います...
2023-04-06
Zone Holdを使用すると、ドメイン、サブドメイン、または他のアカウントのカスタムホスト名が誤って追加されるのを防ぐことができます。すべての企業顧客でデフォルトで利用いただけます...
2023-03-14
Sumo LogicのCloud SIEMに対する、Zero Trustロゴの自動正常化および相互関係のサポートの拡大を発表...
2023年3月07日
Zero Trustのダッシュボードナビゲーションは、2023年3月20日にビジュアルリニューアルを行います...
2020年7月23日
Cloudflareのダッシュボード は、現在新しく4言語（と複数のロケール）でご利用いただけます：スペイン語（国を特定するロケール：チリ、エクアドル、メキシコ、ペルー、スペイン）、ブラジルポルトガル語、中国語（繁体字）...
2019年8月22日
無料プラン、Proプラン、Businessプランのお客様に対して、本日、全面的に刷新されたバージョンのファイアウォールイベントログのリリースをお知らせできることを大変うれしく思います。新しいファイアウォールイベントログはダッシュボードで使えるようになっており、この新しい機能を受け取るために何もする必要はありません。...
2019年5月20日
スピードウィークも無事に過ぎました。Cloudflareは先週、弊社のグローバルなネットワークがインターネットを高速化することについて説明し、すべてのブラウザでWeb体験を向上するHTTP/2優先度制御モデルを提供開始し、...