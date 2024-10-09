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Cloudflare ブログ

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Agent Leeの紹介 - Cloudflareスタックの新たなインターフェイス

2026-04-15

Agent Leeは、Cloudflareのインターフェースを手動のタブ切り替えから単一のプロンプトに移行するダッシュボード内エージェントです。サンドボックス化されたTypeScriptを使用することで、根本的な技術共同作業者としてスタックのトラブルシューティングと管理を支援します。 ...

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Agent Leeの紹介 - Cloudflareスタックの新たなインターフェイス

Cloudflareのプラットフォームで垂直マイクロフロントエンドを構築

2026-01-30

Cloudflare Workers開発者プラットフォーム開発者DashboardフロントエンドMicro-frontends

単一のドメインで複数のWorkersをデプロイでき、単一ページアプリケーションのように感じられます。サービスバインディングが複数プロジェクトへのURLパスルーティングを可能にする方法を見てみましょう。...

その他の投稿

2019年8月22日

セルフサーブ用ファイアウォールイベントのスーパーチャージ

無料プラン、Proプラン、Businessプランのお客様に対して、本日、全面的に刷新されたバージョンのファイアウォールイベントログのリリースをお知らせできることを大変うれしく思います。新しいファイアウォールイベントログはダッシュボードで使えるようになっており、この新しい機能を受け取るために何もする必要はありません。...

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