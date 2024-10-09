Artifacts：支援 Git 的版本化儲存

2026-04-16

為您的代理程式、開發人員及自動化流程，打造專屬的程式碼與資料歸屬地。我們剛剛推出了 Artifacts：專為智慧體打造的 Git 相容版本化儲存。可建立數千萬個存放庫、從任何遠端儲存庫進行進程複製，並將 URL 傳遞給任何 Git 用戶端。 ...