Dane Knecht

Agents Week에 오신 것을 환영합니다
2026-04-12
Cloudflare의 사명은 언제나 더 나은 인터넷 환경을 구축하는 데 기여하는 것이었습니다. 때로는 현재의 인터넷 환경에 맞춰 새로운 것을 구축하는 일이기도 하고, 때로는 곧 다가올 미래의 인터넷을 준비하는 일이기도 합니다. 이번 주 Cloudflare는 다가올 미래에 초점을 맞춘 Agents Week를 시작합니다. ...
2026-04-12
Cloudflare의 사명은 언제나 더 나은 인터넷 환경을 구축하는 데 기여하는 것이었습니다. 때로는 현재의 인터넷 환경에 맞춰 새로운 것을 구축하는 일이기도 하고, 때로는 곧 다가올 미래의 인터넷을 준비하는 일이기도 합니다. 이번 주 Cloudflare는 다가올 미래에 초점을 맞춘 Agents Week를 시작합니다. ...
2025-12-19
Cloudflare에서는 '코드 오렌지: 실패를 통한 성장'을 선언하여, 지난 두 번의 글로벌 서비스 중단의 원인이 다시는 발생하지 않도록 하겠다는 단순한 목표를 가지고 Cloudflare의 전 직원이 우선순위가 높은 작업 흐름에 집중하도록 했습니다....
2025-12-05
2025년 12월 5일, Cloudflare에서 UTC 기준 8시 47분경부터 상당한 트래픽 중단이 발생했습니다. 해당 사고는 해결되기까지 약 25분간 지속되었습니다. 고객과 인터넷에 피해를 끼쳐드려 진심으로 송구스럽게 생각합니다. 이번 사고는 공격으로 인한 것이 아니며, 최근 React Server Components에 영향을 미치는 업계 전반의 취약점을 완화하기 위한 구성 변경 적용 과정에서 발생했습니다....