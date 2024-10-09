Andreas Jansson

미니멈을 빼는 셀프 호스팅 개인 AI 에이전트 Moltworker 소개
2026-01-29
Moltworker는 미들웨어 Worker이며 Cloudflare의 Sandbox SDK 및 개발자 플랫폼 API에서 OpenClaw(이전 Moltbot, 이전 Clawdbot)를 실행할 수 있도록 스크립트를 채택했습니다. 따라서 새로운 하드웨어 없이 AI 개인 비서를 자체적으로 호스팅할 수 있습니다....
Principal Systems Engineer
2026-01-29
Moltworker는 미들웨어 Worker이며 Cloudflare의 Sandbox SDK 및 개발자 플랫폼 API에서 OpenClaw(이전 Moltbot, 이전 Clawdbot)를 실행할 수 있도록 스크립트를 채택했습니다. 따라서 새로운 하드웨어 없이 AI 개인 비서를 자체적으로 호스팅할 수 있습니다....
2025-12-01
오늘, Replicate가 공식적으로 Cloudflare의 일부가 되었음을 발표하게 되어 기쁩니다. 우리의 여정과 이러한 결정을 한 이유를 간략하게 소개하고자 합니다. ...