Andreas Jansson

미니멈을 빼는 셀프 호스팅 개인 AI 에이전트 Moltworker 소개

2026-01-29

Moltworker는 미들웨어 Worker이며 Cloudflare의 Sandbox SDK 및 개발자 플랫폼 API에서 OpenClaw(이전 Moltbot, 이전 Clawdbot)를 실행할 수 있도록 스크립트를 채택했습니다. 따라서 새로운 하드웨어 없이 AI 개인 비서를 자체적으로 호스팅할 수 있습니다. ...