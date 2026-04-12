Agents Week에 오신 것을 환영합니다

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Cloudflare의 사명은 언제나 더 나은 인터넷 환경을 구축하는 데 기여하는 것이었습니다. 때로는 현재의 인터넷 환경에 맞춰 새로운 것을 구축하는 일이기도 하고, 때로는 곧 다가올 미래의 인터넷을 준비하는 일이기도 합니다.

오늘 Cloudflare는 다가올 미래에 인터넷을 구축하는 데 초점을 맞춘 Agents Week를 시작합니다.

인터넷은 AI 시대를 위해 설계되지 않았습니다. 클라우드 역시 마찬가지입니다.

우리가 아는 오늘날의 클라우드는 직전의 거대한 기술 패러다임 전환이었던 스마트폰의 산물입니다.

스마트폰이 인터넷을 모두의 주머니 속으로 옮겨 놓았을 때, 단순히 사용자 수만 늘어난 것이 아닙니다. 온라인이라는 개념 자체가 바뀌었습니다. 언제나 연결되어 있고, 즉각적인 응답을 기대하는 환경으로 진화한 것입니다. 이에 따라 애플리케이션은 훨씬 더 많은 사용자를 감당해야 했고, 이를 뒷받침할 인프라도 함께 진화해야만 했습니다.

당시 업계가 내린 결론은 단순했습니다. 사용자가 늘어나면 애플리케이션의 복제본을 그만큼 늘리면 된다는 것이었습니다. 애플리케이션이 복잡해지면서, 팀원들은 이를 더 작은 단위인 마이크로서비스로 쪼개어 각 팀이 독립적으로 관리하기 시작했습니다. 하지만 기본 원칙은 그대로였습니다. 한정된 수의 애플리케이션이 다수의 사용자에게 서비스를 제공하는 구조였으며, 확장이란 곧 복제본을 더 많이 생성하는 것을 의미했습니다.

Kubernetes와 컨테이너는 기본값이 되었습니다. 이를 통해 인스턴스를 생성하고, 부하를 분산하며, 불필요한 인스턴스를 폐기하기가 수월해졌습니다. 이러한 일대다 모델에서는 단일 인스턴스가 여러 사용자에게 동시에 서비스를 제공하며, 사용자 수가 수십억 명으로 늘어나더라도 관리 대상은 여전히 일정 수준으로 한정되었습니다.

하지만 에이전트는 이 구조를 무너뜨립니다.

한 명의 사용자, 하나의 에이전트, 하나의 작업

기존의 모든 애플리케이션과 달리, 에이전트는 일대일 구조입니다. 각 에이전트는 고유한 인스턴스로, 한 명의 사용자를 위해 하나의 작업을 수행합니다. 기존 애플리케이션은 사용자가 누구든 상관없이 동일한 실행 경로를 따르는 반면,에이전트에는 고유한 실행 환경이 필요합니다. 즉, LLM이 코드 경로를 지시하고, 도구를 동적으로 호출하며, 작업이 완료될 때까지 지속적으로 접근 방식을 조정해 나갈 수 있는 환경입니다.

이는 레스토랑과 개인 셰프의 차이에 비유할 수 있습니다. 레스토랑에는 메뉴라는 정해진 선택지를 제공하며, 주방은 동일한 요리를 대량으로 만들어 내는 데 최적화되어 있습니다. 오늘날 대부분의 애플리케이션이 바로 이런 구조입니다. 반면 에이전트는 "어떤 요리를 드시고 싶으신가요?"라고 묻는 개인 셰프에 더 가깝습니다. 개인 셰프에게는 매번 완전히 다른 식재료와 조리 도구, 레시피가 필요할 수 있습니다. 레스토랑 주방에서는 개인 셰프의 맞춤형 서비스를 온전히 구현할 수 없는 법입니다.

지난 1년 동안 우리는 에이전트가 본격적으로 부상하는 모습을 목격했으며, 그 선두에는 코딩 에이전트가 있었습니다. 새로운 기술을 가장 먼저 도입하는 개발자들의 특성을 생각하면 이는 전혀 놀라운 일이 아닙니다. 오늘날 대부분의 코딩 에이전트는 LLM에 필요한 환경, 즉 파일 시스템, git, bash, 임의의 바이너리를 실행할 수 있는 공간을 제공하기 위해 컨테이너를 생성하는 방식으로 동작합니다.

하지만 코딩 에이전트는 시작에 불과합니다. Claude Cowork와 같은 도구는 이미 기술 지식이 부족한 사용자도 에이전트에 접근할 수 있도록 지원하고 있습니다. 에이전트가 개발자의 영역을 넘어 행정 보조, 리서치 분석가, 고객 서비스 담당자, 개인 일정 관리자로서 모든 사람의 일상에 스며드는 순간, 인프라 확장을 위한 산술적 계산은 금세 냉혹한 현실로 다가옵니다.

대중을 위한 에이전트 확장의 수학적 계산

미국의 1억 명이 넘는 지식 노동자가 각자의 에이전트 기반 어시스턴트를 약 15%의 동시 접속률로 사용한다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 약 2,400만 개의 동시 세션을 처리할 용량이 필요합니다. CPU당 25~50명의 사용자를 감당한다고 해도, 무려 50만에서 100만 개의 CPU가 필요한 엄청난 규모입니다. 심지어 이는 미국 내에서만, 그것도 1인당 단 하나의 에이전트를 사용할 때의 수치입니다.

이제 한 사람이 여러 개의 에이전트를 동시에 실행하는 모습을 상상해 보세요. 나아가 전 세계 10억 명이 넘는 지식 노동자들이 이를 사용한다고 생각해 보세요. 컴퓨팅 자원이 단순히 조금 부족한 수준이 아니라, 수십, 수백 배 단위로 모자라게 됩니다.

그렇다면 이 격차를 어떻게 메울 수 있을까요?

에이전트를 위해 설계된 인프라

8년 전, Cloudflare는 자사 개발자 플랫폼의 시작이자 컨테이너 없는 서버리스 컴퓨팅이라는 담대한 도전이었던 Workers 를 출시했습니다. 당시의 개발 동기는 실용적이었습니다. 속도를 위해 Cloudflare를 선택한 고객들에게는 콜드 스타트가 없는 경량화된 컴퓨팅 환경이 절실했기 때문입니다. 컨테이너가 아닌 V8 Isolate를 기반으로 구축된 Workers는 결과적으로 훨씬 효율적이었습니다. 시작 속도는 더 빠르고 실행 비용은 더 저렴했으며, “실행 환경 생성, 실행, 종료”로 이어지는 패턴에 태생적으로 적합했습니다.

당시에는 이 모델이 에이전트 시대와 이토록 잘 맞아떨어질 것이라고는 예상하지 못했습니다.

컨테이너가 모든 에이전트에게 광고에 나올 법한 대형 조리기구와 사람이 들어갈 만한 거대한 냉장고까지 완비된 주방을 통째로 내어주는 것이라면, isolate는 개인 셰프에게 이번 요리에 딱 필요한 만큼의 조리대와 버너 하나, 칼 한 자루만을 제공하는 방식입니다. 단 몇 밀리초(ms) 만에 세팅되고, 요리가 완성되어 나가는 즉시 깔끔하게 정리됩니다.

장시간 실행되는 수천 개의 애플리케이션이 아니라, 단일 목적을 지닌 수십억 개의 일회성 실행 환경을 동시에 지원해야 하는 세상이라면, isolate가 적합한 기본 단위일 수밖에 없습니다.

각 isolate는 밀리초 단위로 실행되고 안전하게 샌드박스 처리되며, 컨테이너 환경과 비교해 동일한 하드웨어에서 압도적으로 많은 인스턴스를 구동할 수 있습니다.

불과 몇 주 전, Cloudflare는 Dynamic Workers 오픈 베타 를 통해 이 개념을 더욱 발전시켰습니다. 런타임 환경에서 필요할 때마다 즉시 생성되는 동적 실행 환경을 구현한 것입니다. isolate는 시작하는 데 수 밀리초가 걸리며, 메모리 사용량도 수 메가바이트 수준에 그칩니다. 컨테이너보다 약 100배 빠르고, 메모리 효율은 최대 100배에 달합니다.

요청이 들어올 때마다 초당 수백만 건의 규모로 새로운 실행 환경을 시작하고, 코드 스니펫을 실행한 뒤, 바로 폐기할 수 있습니다.

에이전트가 얼리어답터를 넘어 모든 사람의 손에 들어가려면, 무엇보다 저렴해야 합니다. 각 에이전트를 자체 컨테이너에서 실행하는 것은 비용이 많이 들기 때문에, 오늘날의 에이전트 도구는 주로 비용을 정당화할 수 있는 엔지니어용 코딩 어시스턴트에 한정되어 있습니다. isolate는 차원이 다른 효율성을 자랑하기에, 에이전트 시대가 요구하는 거대한 규모에서도 단위당 경제성을 실현할 수 있도록 지원합니다..

말 없는 마차 단계

미래를 위한 올바른 토대를 다지는 것은 분명 중요한 일이지만, 아직 우리는 그곳에 도달하지 못했습니다. 모든 패러다임의 전환기에는 언제나 새로운 기술을 과거 모델에 억지로 끼워 맞추려 애쓰는 과도기가 존재합니다. 최초의 자동차는 “말 없는 마차”라고 불렸습니다. 최초의 웹 사이트는 디지털 브로슈어였습니다. 최초의 모바일 앱은 데스크톱 UI의 축소판이었습니다. 지금 우리는 에이전트에서 바로 그 단계에 서 있습니다.

이 현상은 어디에서나 볼 수 있습니다.

우리는 에이전트에게 사람의 눈에 맞춰 설계된 웹사이트를 탐색하라고 헤드리스 브라우저를 쥐여주고 있습니다. 정작 에이전트에게 필요한 것은 MCP와 같은 구조화된 프로토콜을 통해 서비스를 직접 발견하고 호출하는 방식인데도 말입니다.

초기의 많은 MCP 서버는 기존 REST API를 얇게 감싼 래퍼에 불과합니다. 동일한 CRUD 작업에 프로토콜만 새로워진 셈인데, 실제로는 LLM이 순차적인 도구 호출보다 코드 작성에 훨씬 더 능숙합니다.

요청의 반대편에 있는 존재가 누군가를 대신하여 행동하는 에이전트인 경우가 점점 더 많아지고 있는데도, 우리는 여전히 CAPTCHA와 행동 지문 분석을 사용해 상대방을 확인하려 합니다. 따라서 "당신은 사람입니까?"가 아니라 "당신은 어떤 에이전트이며, 누가 권한을 부여했고, 무엇을 할 수 있도록 허용되어 있습니까?"가 올바른 질문입니다.

몇 번의 API 호출만 수행하고 결과를 반환하면 되는 에이전트를 위해 전체 컨테이너를 생성하고 있습니다.

이는 몇 가지 예시에 불과하지만 전혀 놀라운 일이 아닙니다. 과도기란 원래 이런 모습이기 때문입니다.

양쪽 모두를 위한 설계

인터넷은 언제나 두 시대 사이 어딘가에 걸쳐 있습니다. IPv6는 객관적으로 IPv4보다 우수하지만, IPv4 지원을 중단하면 인터넷의 절반이 마비될 것입니다. HTTP/2와 HTTP/3는 공존하고 있습니다. TLS 1.2 역시 아직 완전히 1.3으로 전환되지 않았습니다. 더 나은 기술이 등장하더라도 기존 기술은 살아남으며, 그 둘을 이어주는 것이 바로 인프라의 역할입니다.

Cloudflare는 늘 이러한 전환기를 연결하는 역할을 해왔습니다. 에이전트로의 전환도 마찬가지입니다.

코딩 에이전트는 파일 시스템, git, bash, 임의 바이너리 실행 등의 컨테이너가 실제로 필요합니다. 이는 사라지지 않을 것입니다. 이번 주에 Cloudflare의 컨테이너 기반 샌드박스 환경이 정식 출시(GA)됩니다. Cloudflare는 이를 최상의 환경으로 만들기 위해 전념하고 있기 때문입니다. 아직 MCP를 지원하지 않는 수많은 서비스들이 존재할 것이며, 에이전트는 여전히 이러한 서비스와 상호작용해야 하기 때문입니다. 이는 임시방편이 아니라, 완전한 플랫폼을 구성합니다.

하지만 Cloudflare는 동시에 그다음 단계, 즉 에이전트가 실제로 필요로 하는 isolate, 프로토콜, ID 모델도 함께 구축하고 있습니다. 우리의 역할은 여러분이 현재 작동하는 것기술과 미래에 적합한 기술 사이에서 양자택일할 필요가 없도록 보장하는 것입니다.

주변이 아닌, 모델 자체에 내재된 보안

에이전트가 우리의 이메일을 읽고, 코드를 조작하고, 금융 서비스와 상호작용하는 등 우리의 업무와 개인 용무를 처리하게 된다면, 보안은 사후에 덧붙이는 방식이 아니라 실행 모델 그 자체에 내장되어야 합니다.

CISO는 이 문제를 가장 먼저 마주한 사람들입니다. 에이전트를 모든 사람의 손에 쥐여줄 때 생산성이 크게 향상되는 것은 사실이지만, 오늘날 대부분의 에이전트 배포에는 프롬프트 인젝션, 데이터 유출, 승인되지 않은 API 액세스, 불투명한 도구 사용과 같은 위험이 도사리고 있습니다.

개발자의 바이브 코딩 에이전트는 리포지토리와 배포 파이프라인에 액세스할 수 있어야 합니다. 기업의 고객 서비스 에이전트는 내부 API와 사용자 데이터에 액세스할 수 있어야 합니다. 두 경우 모두, 오늘날 환경을 보호한다는 것은 애초에 자율적인 소프트웨어를 염두에 두고 설계되지 않은 자격 증명, 네트워크 정책, 액세스 제어를 억지로 꿰어 맞추는 일에 가깝습니다.

Cloudflare는 애플리케이션을 만드는 사람들을 위한 개발자 플랫폼과, 액세스를 안전하게 보호해야 하는 조직을 위한 Zero Trust 플랫폼, 이렇게 두 가지 플랫폼을 나란히 구축해 왔습니다. 한동안 이 두 플랫폼은 서로 다른 사용자층을 대상으로 했습니다.

하지만 "이 에이전트를 어떻게 구축해야 할까?"와 "이 에이전트를 어떻게 안전하게 만들 수 있을까?"는 점점 하나의 같은 질문이 되어가고 있습니다. Cloudflare는 이 모든 것이 나중에 덧붙이는 별도의 계층이 아니라, 에이전트의 실행 방식에 기본적으로 내장되도록 이 플랫폼들을 통합하고 있습니다.

규칙을 따르는 에이전트

에이전트 시대에는 컴퓨팅과 보안을 넘어 또 다른 중요한 차원이 있습니다. 바로 경제와 거버넌스입니다.

에이전트가 우리를 대신해 인터넷과 상호작용할 때, 즉 기사를 읽고, API를 사용하고, 서비스에 액세스할 때, 그 콘텐츠를 만들고 서비스를 운영하는 사람과 조직이 이용 조건을 정하고 정당한 대가를 받을 수 있는 방법이 있어야 합니다. 오늘날 웹의 경제 모델은 광고, 페이월, 구독 등 인간의 주의력을 중심으로 설계되어 있습니다.

에이전트에게는 주의력 (글쎄요, 그런 의미의 주의력은 아닙니다) 이 없습니다. 에이전트는 광고를 보지 않습니다. 쿠키 배너를 클릭하지도 않습니다.

에이전트가 자유롭게 활동할 수 있으면서도 퍼블리셔, 콘텐츠 크리에이터, 서비스 공급자가 공정한 보상을 받는 인터넷을 원한다면, 이를 위한 새로운 인프라가 필요합니다. Cloudflare는 퍼블리셔와 콘텐츠 소유자가 에이전트의 콘텐츠 상호작용 방식에 대한 정책을 쉽게 설정하고 시행할 수 있도록 지원하는 도구를 구축하고 있습니다.

더 나은 인터넷을 구축한다는 것은 항상 기술을 구축하는 사람들뿐만 아니라, 자신들의 작업과 창의성을 통해 인터넷을 사용할 가치 있게 만드는 모든 사람을 위해 인터넷이 작동하도록 보장하는 것을 의미했습니다. 이 원칙은 에이전트 시대에도 달라지지 않습니다. 오히려 더욱 중요해집니다.

개발자와 에이전트를 위한 플랫폼

개발자 플랫폼에 대한 Cloudflare의 비전은 항상 하나였습니다. 실험 단계에서 시작해 MVP를 만들고, 수백만 사용자까지 확장하는 과정까지 모두 잘 작동하는 종합 플랫폼을 제공하는 것입니다. 하지만 기본 구성 요소를 제공하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 훌륭한 플랫폼은 모든 것이 함께 작동하는 방식과 개발 워크플로우에 통합되는 방식도 고려해야 합니다.

그 역할은 진화하고 있습니다. 과거에는 오로지 개발자 경험, 즉 사람이 손쉽게 빌드하고, 테스트하고, 배포할 수 있도록 하는 일이 전부였습니다. 제는 점차 에이전트가 사람을 돕도록 지원하고, 에이전트를 구축하는 사람뿐만 아니라 에이전트 그 자체에도 플랫폼이 원활하게 작동하도록 만드는 것이 중요해지고 있습니다. 에이전트가 최신 모범 사례를 찾을 수 있을까요? 필요한 도구와 CLI를 얼마나 쉽게 찾고 호출할 수 있을까요? 코드 작성에서 배포까지 얼마나 매끄럽게 전환할 수 있을까요?

이번 주, 우리는 이 두 가지 차원 모두에 걸쳐 개선 사항을 발표합니다. Cloudflare를 사용하는 사람들에게 더 나은 플랫폼을 제공하는 동시에, 그 위에서 실행되는 에이전트에게도 더 나은 환경을 제공하기 위한 것입니다.

미래를 위한 구축은 팀 스포츠입니다

미래를 위한 구축은 혼자서 해낼 수 있는 일이 아닙니다. HTTP/1.1에서 HTTP/2와 HTTP/3로의 전환, TLS 1.2에서 1.3으로의 전환과 같은 인터넷의 모든 주요 변화는 업계가 공통 표준에 합의해야 가능했습니다. 에이전트로의 전환도 마찬가지일 것입니다.

Cloudflare는 인터넷을 작동하게 하는 표준에 기여하고 이를 발전시키는 데 오랫동안 기여해 온 역사를 가지고 있습니다. Cloudflare는 10여 년 동안 IETF에 깊이 관여하며 QUIC, TLS 1.3, Encrypted Client Hello 같은 프로토콜의 개발과 배포를 지원해 왔습니다. JavaScript 런타임 상호운용성을 다루는 ECMA 기술 위원회인 WinterTC의 창립 멤버이기도 합니다. Cloudflare는 기반이 개방되어야 한다고 믿기 때문에 Workers 런타임 자체를 오픈 소스로 공개했습니다.

Cloudflare는 에이전틱 시대에도 동일한 접근 방식을 도입하고 있습니다. Linux Foundation 및 AAIF의 일원이 되어 기쁘고, 에이전트 미래의 기반이 될 MCP와 같은 표준을 지원하고 발전시키는 데 기여하게 되어 기쁘게 생각합니다. Anthropic이 MCP를 처음 선보인 이래로, Cloudflare는 Anthropic과 긴밀히 협력하며 원격 MCP 서버를 위한 인프라를 구축하고, 자체 구현을 오픈 소스로 공개하고, 이 프로토콜이 대규모 환경에서 실용적으로 사용될 수 있도록 투자해 왔습니다.

지난해에는 Coinbase와 함께 x402 Foundation을 공동으로 설립 했습니다. 이는 오랫동안 사용되지 않았던 HTTP 402 상태 코드를 되살려, 에이전트가 소비하는 서비스와 콘텐츠에 대해 네이티브 방식으로 결제할 수 있도록 하는 개방적이고 중립적인 표준입니다.

에이전트의 ID, 권한 부여, 결제, 안전성 등 이 모든 것은 어느 한 기업이 단독으로 정의할 수 없는, 개방된 표준을 필요로 합니다.

기대해 주세요

이번 주 Cloudflare는 컴퓨팅, 연결성, 보안, ID, 경제 및 개발자 경험 등 에이전트 스택의 모든 차원에 걸쳐 새로운 소식을 발표할 예정입니다.