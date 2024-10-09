CloudflareでCloudflareを保護：Zero Trustの旅
2024-03-05
Cloudflareがユーザーのプライバシーを維持しながらZero Trustを展開した方法ついて詳しく説明します...続きを読む »
2024-03-05
Cloudflareがユーザーのプライバシーを維持しながらZero Trustを展開した方法ついて詳しく説明します...続きを読む »
2024-01-09
本日、2024年APIセキュリティと管理レポートを公開します。このブログでは、2024年APIセキュリティおよび管理レポートを紹介し、その補足として、Cloudflareがどのように顧客を保護しているのか、そしてそれがAPIセキュリティの将来にとってどのような意味を持つのかを詳しくご紹介します...
2023-03-20
保護の対象は「アプリケーション」から「従業員」へ。Security Week 2023ではCloudflareがこのシフトを簡単にし、あらゆる場所で従業員を確実に保護する仕組みをご紹介しました。ぜひご覧ください...
2023-03-15
本日、Cloudflare Sequence Analytics for APIsを発表します。API Gatewayをご契約のお客様はSequence Analyticsを使って、エンドポイントへのAPI呼び出しの最重要シーケンスを表示できます...
2023-03-15
本日、CloudflareがAPI Gatewayのすべてのお客様に対して、すべてのAPIエンドポイントを自動的に検出し、APIスキーマを学習できるようになったことを発表します...
2023年3月12日
セキュリティウィーク2023へようこそ、Cloudflareがアプリケーションの保護から従業員の保護へのシフトをできるだけ簡単にし、そして従業員をあらゆる場所で確実に保護する方法を説明します...
2022年3月16日
本日は、CloudflareAPIゲートウェイを発表します。既存のゲートウェイをわずかな費用で完全に置き換えることができます。また、当社のソリューションでは、Workers、ボット管理、Access、および変換ルールの背後にあるテクノロジーを使用した、市場で最も高度なAPIツールセットを提供します...