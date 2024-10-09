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Cloudflare ブログ

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API Gateway

Cloudflareの2024年APIセキュリティと管理レポートの紹介

2024-01-09

API GatewayAPIセキュリティAPI Shieldセキュリティ

本日、2024年APIセキュリティと管理レポートを公開します。このブログでは、2024年APIセキュリティおよび管理レポートを紹介し、その補足として、Cloudflareがどのように顧客を保護しているのか、そしてそれがAPIセキュリティの将来にとってどのような意味を持つのかを詳しくご紹介します...

その他の投稿

2022年3月16日

Cloudflare APIゲートウェイを発表

本日は、CloudflareAPIゲートウェイを発表します。既存のゲートウェイをわずかな費用で完全に置き換えることができます。また、当社のソリューションでは、Workers、ボット管理、Access、および変換ルールの背後にあるテクノロジーを使用した、市場で最も高度なAPIツールセットを提供します...

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