当社のインパクトレポートは、より良いインターネットを構築する取り組み方法および環境、社会、およびガバナンスの優先事項に関する進捗状況を強調した年次サマリーです ...

お疲れ様です！これにてImpact Week2022は終了です。先週、Cloudflareは、当社の掲げる「より良いインターネットの構築を支援する」というミッションのもと、重要なインフラプロバイダーや最も弱い立場にある人たちの声に対応すべくZero Trustサービスを提供するなど、新たなコミットメントを発表しました。また、新しい製品やサービスの発表、技術的な深堀りの共有も行いました ...

当ブログでは、当社が事業を行う数多くの法域において、より良いインターネットを実現するために、政府や規制当局との関わりの中で、私たちがどのような提言を行っているかについて概説します ...

IPブロッキングについての議論: 私たちがそれに着目する理由、それは何なのか、何をするのか、誰に影響を与えるのか、なぜそれがオンラインコンテンツに対処する上で問題のある方法なのか ...

Cloudflareが市民社会組織と協力して、Radar AlertsとAPIを使用してインターネットの遮断を追跡するツールを提供する方法の詳細についてはこちらをご覧ください ...