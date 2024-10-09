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Cloudflare ブログ

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Impact Week

CloudflareのImpact Week 2022を見逃したすべての方のために。

2022-12-16

Impact Week

お疲れ様です！これにてImpact Week2022は終了です。先週、Cloudflareは、当社の掲げる「より良いインターネットの構築を支援する」というミッションのもと、重要なインフラプロバイダーや最も弱い立場にある人たちの声に対応すべくZero Trustサービスを提供するなど、新たなコミットメントを発表しました。また、新しい製品やサービスの発表、技術的な深堀りの共有も行いました...

その他の投稿

2022年12月13日

プロジェクトSafekeeping –世界で最も脆弱なインフラストラクチャをZero Trustで保護

グローバルコミュニティの基本機能にとって重要でありながら資金不足の組織が、執拗なサイバー攻撃にさらされ、健康、安全、セキュリティといった基本的ニーズが脅かされています。Cloudflareは、より良いインターネットの構築に貢献するというミッションを掲げています。2022年12月13日より、当社は、エンタープライズレベルのZero Trustサイバーセキュリティソリューションを無...

Impact Week
Project Safekeeping
ポリシーと法務

2022年12月12日

Area 1 Email SecurityをAthenianプロジェクトに拡張する

私たちは、Athenianプロジェクトのもとで提供するサービスを拡大し、CloudflareのArea 1メールセキュリティスイートを含めることで、州や地方自治体が有権者のデータを安全かつセキュアに保つために、幅広いフィッシング攻撃から保護できるようにしたことをお伝えできることを嬉しく思っています...

Impact Week
メールセキュリティ
Cloud Email Security
Athenian Project
ポリシーと法務

2021年7月27日

Green Compute on Cloudflare Workersを発表

スピードか責任ある行動か、私たちはその選択を迫られることが多々あります。それが安全性についてであろうとセキュリティについてであろうと、今回のテーマである持続可能性に関してであろうと、自社やユーザー、あるいは地球を保護するためにイノベーションにブレーキをかけるというトレードオフを求められます。...

Impact Week
サーバーレス
開発者
Cloudflare Workers
Sustainability

2021年7月27日

Cloudflare：100%再生可能と排出量の相殺で、白紙状態に戻す

今週の発表にあったように、Cloudflareではインターネットの「白紙化」を支援しています。Cloudflareの目標はシンプルなもので、再生可能エネルギーによって機能し、炭素排出がなく、より優れた、環境に優しいインターネットの構築を支援することです。...

Impact Week
Emissions
Green
Sustainability
ポリシーと法務

2021年7月26日

インターネットがまだ改善余地ががある場所を知る

今週、Cloudflareは、この格差の軽減を支援することを目標に、プロジェクトPangeaを発表します。私たちは、コミュニティネットワークが安く、安全に、そして良好な帯域幅と遅延でインターネットにアクセスできることを支援しています。...

Impact Week
より良いインターネット

2021年7月26日

Project Pangea：Cloudflare、劣悪なインターネット環境のコミュニティがインターネットアクセスを無料で拡大できるよう支援

世界人口の半数はインターネットにアクセスできず、そしてほかにも多くは貧弱ながら高価で信頼性の低い接続の選択肢しか与えられていません。この問題は、公共投資、民間インフラ、および現地の方々の多大な労力にもかかわらず、続いています。...

Impact Week
Project Pangea
製品ニュース
Magic Transit
Magic Firewall