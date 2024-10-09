当社の最新のインパクトレポートで2022年の締めくくり
2022-12-16
当社のインパクトレポートは、より良いインターネットを構築する取り組み方法および環境、社会、およびガバナンスの優先事項に関する進捗状況を強調した年次サマリーです...続きを読む »
2022-12-16
当社のインパクトレポートは、より良いインターネットを構築する取り組み方法および環境、社会、およびガバナンスの優先事項に関する進捗状況を強調した年次サマリーです...続きを読む »
2022-12-16
お疲れ様です！これにてImpact Week2022は終了です。先週、Cloudflareは、当社の掲げる「より良いインターネットの構築を支援する」というミッションのもと、重要なインフラプロバイダーや最も弱い立場にある人たちの声に対応すべくZero Trustサービスを提供するなど、新たなコミットメントを発表しました。また、新しい製品やサービスの発表、技術的な深堀りの共有も行いました...
2022-12-16
当ブログでは、当社が事業を行う数多くの法域において、より良いインターネットを実現するために、政府や規制当局との関わりの中で、私たちがどのような提言を行っているかについて概説します...
2022-12-16
IPブロッキングについての議論: 私たちがそれに着目する理由、それは何なのか、何をするのか、誰に影響を与えるのか、なぜそれがオンラインコンテンツに対処する上で問題のある方法なのか...
2022-12-15
Cloudflareが市民社会組織と協力して、Radar AlertsとAPIを使用してインターネットの遮断を追跡するツールを提供する方法の詳細についてはこちらをご覧ください...
2022年12月14日
行政向けCloudflareは、公共機関の保護とセキュリティに対するCloudflareの能力を拡大します...
2022年12月14日
予備調査の結果、Cloudflareの製品は、同等のオンプレミス型ハードウェアと比較して、最大90%の炭素効率があることが判明しています...
2022年12月13日
本ブログでは、無料サービスを利用している企業を含む中小企業が、Cloudflareのサービスを活用して、ビジネスの安全性と耐障害性を高めている方法についての新しい調査結果を紹介します...
2022年12月13日
グローバルコミュニティの基本機能にとって重要でありながら資金不足の組織が、執拗なサイバー攻撃にさらされ、健康、安全、セキュリティといった基本的ニーズが脅かされています。Cloudflareは、より良いインターネットの構築に貢献するというミッションを掲げています。2022年12月13日より、当社は、エンタープライズレベルのZero Trustサイバーセキュリティソリューションを無...
2022年12月12日
本日より、 Cloudflare One Zero Trustスイートを、Project GalileoまたはAthenianの資格を持つチームに無償で提供することにしました...
2022年12月12日
Project Galileoに参加する組織が、Cloudflare Zero Trustを使用してサイバー攻撃から組織を保護する方法について学びます...
2022年12月12日
私たちは、Athenianプロジェクトのもとで提供するサービスを拡大し、CloudflareのArea 1メールセキュリティスイートを含めることで、州や地方自治体が有権者のデータを安全かつセキュアに保つために、幅広いフィッシング攻撃から保護できるようにしたことをお伝えできることを嬉しく思っています...
2022年12月12日
Cloudflareのメールセキュリティツールは、2022年の中間選挙において、求職者のメールボックスの安全性を確保するために尽力しました...
2022年12月11日
このImpactウィークの期間中、私たちはインターネット、そして特にCloudflareが私たちの世界を改善する楽観的な機会を提供する方法について、注目のストーリーを伝えていきます...
2021年7月27日
Cloudflareを設立したとき、インターネットが与える環境への影響を最小限にすることなど考えていませんでした。実のところ、インターネットがそれほど環境に影響を与えるものだと思っていなかったのです。...
2021年7月27日
スピードか責任ある行動か、私たちはその選択を迫られることが多々あります。それが安全性についてであろうとセキュリティについてであろうと、今回のテーマである持続可能性に関してであろうと、自社やユーザー、あるいは地球を保護するためにイノベーションにブレーキをかけるというトレードオフを求められます。...
2021年7月27日
今週の発表にあったように、Cloudflareではインターネットの「白紙化」を支援しています。Cloudflareの目標はシンプルなもので、再生可能エネルギーによって機能し、炭素排出がなく、より優れた、環境に優しいインターネットの構築を支援することです。...
2021年7月27日
Cloudflareでは、環境に優しいインターネットの構築に向け、持続可能性を追求するさまざまな取り組みを幅広く展開しています。...
2021年7月26日
今週、Cloudflareは、この格差の軽減を支援することを目標に、プロジェクトPangeaを発表します。私たちは、コミュニティネットワークが安く、安全に、そして良好な帯域幅と遅延でインターネットにアクセスできることを支援しています。...
2021年7月26日
世界人口の半数はインターネットにアクセスできず、そしてほかにも多くは貧弱ながら高価で信頼性の低い接続の選択肢しか与えられていません。この問題は、公共投資、民間インフラ、および現地の方々の多大な労力にもかかわらず、続いています。...