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Cloudflare ブログ

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JavaScript

Cloudflareのクライアントサイドセキュリティによってnpmサプライチェーン攻撃が非イベントになった仕組み

2025-10-24

Supply Chain AttacksJavaScriptMalicious JavaScriptAI開発者プラットフォーム開発者

最近発生したnpmサプライチェーン攻撃では、18の人気のあるパッケージが侵害されました。この記事では、毎日35億件のスクリプトを分析するCloudflareのグラフベースの機械学習モデルが、まさにこの種の脅威を自動的に検出し、ブロックするためにどのように構築されたのかについて説明します。...

その他の投稿

2023年11月14日

Workers AIにおいては、大規模な言語モデルのためのストリーミングとより長いコンテキスト長が可能です

Workers AIでは、現在、カタログ内のLLMモデル、特にLlama-2に対して、サーバーからのイベントを利用してテキストのストリーミング応答をサポートしています...

Workers AI
Cloudflare Workers
開発者プラットフォーム
JavaScript
サーバーレス

2023年3月13日

JavaScriptをロックダウン：Page Shieldポリシーによってポジティブブロック

本日より、CloudflareのクライアントサイドセキュリティソリューションであるPage Shieldを使用することで、ユーザーのブラウザで実行されるJavaScriptが吟味された安全なものであることを確認できるようになります。Page Shieldのポリシーにより、不要なJavaScriptを停止し、エンドユーザーのデータを安全に保つことができます...

Security Week
JavaScript
セキュリティ
Page Shield

2022年5月09日

Web相互運用性JavaScriptランタイムコミュニティグループ

CloudflareはWeb相互運用性ランタイムコミュニティグループ（WinterCG）立ち上げに携わることができ大変嬉しく思います。WinterCGは、Cloudflare Workers、Deno、Node.jsのコントリビューターが協力して共通のWebプラットフォームAPI標準を策定する新たな取り組みです...

Platform Week
JavaScript
Community
Cloudflare Workers
Node.js

2021年11月19日

Cloudflare Workersで、StripeのJavaScript SDKをネイティブサポート

アプリの中で支払いを処理することは、オンラインビジネスを構築する上で非常に重要です。多くの開発者が決済のプラットフォームに選ぶのがStripeです。私が初めてStripeに出会ったのは約7年前ですが、このサービスは単純な支払い処理をはるかに超えて進化しています。...

Full Stack Week
Cloudflare Workers
JavaScript
開発者
開発者プラットフォーム

2019年9月27日

Workersサイト:当社のネットワーク上で直接ウェブサイトを展開する

ウェブ上のパフォーマンスは常に光速との戦いでした。ワシントン州シアトルにサーバーがあるサイトにロンドンからアクセスする場合、すべてのアセットリクエストは11,200km以上も移動する必要があります。ウェブパフォーマンスの戦いにおける最初の突破口となったのは、HTTP/1.1のキープアライブと複数の接続を開けることができるブラウザでした。次の突破口はCDNでした。...

バースデーウィーク
製品ニュース
Cloudflare Workers
サーバーレス
JavaScript

2019年6月02日

コードの記述に専念：Cloudflare Workersの開発者エクスペリエンスの向上

本日、Cloudflare Workers®で、CLI、新しく改良されたドキュメント、すべての人が使える複数のスクリプト、ならびにご自身のドメインを使用せずにworkers.dev上でアプリケーションを実行可能な無料利用枠の提供が開始し、過去になかったほどに実験が容易になりましたことを発表します。...

サーバーレス
Cloudflare Workers
JavaScript
製品ニュース
開発者

2018年3月13日

Workersを使って誰もがCloudflare上でJavaScriptを実行できるようになりました

私たちは、クラウドコンピューティングの真の夢は、お客様のコードがネットワーク自体の中に存在することだと考えています。お客様のコードは、「アメリカ西部4州」や「南中央アジア （ムンバイ）」などで実行されるものではなく、あらゆる場所で実行されるのです ...

製品ニュース
Cloudflare Workers
JavaScript
スピードと信頼性
Compression

2017年9月29日

Cloudflare Workersのご紹介：エッジでJavaScript Service Workersを実行する

いたるところで見られる光景ですが、生粋のゲーマーである私が個人的に気に入っている例は、グラフィックカードです。90年代のグラフィックスハードウェアは、決まった機能セットを提供するのが一般的でした...

バースデーウィーク
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サーバーレス