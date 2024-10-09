JavaScript用のより優れたStream APIに値する
2026-02-27
Web Streams APIはJavaScriptランタイムでユビキタスになりましたが、これは時代遅れです。最新のストリーミングAPIは次のようになります（あるべきか？）は以下のようなものです。...続きを読む »
2026-02-27
Web Streams APIはJavaScriptランタイムでユビキタスになりましたが、これは時代遅れです。最新のストリーミングAPIは次のようになります（あるべきか？）は以下のようなものです。...続きを読む »
2026-02-24
あるエンジニアは、AIを使用してVite上でNext.jsを1週間で再構築しました。vinextは、最高4倍速く構築し、57%小さいバンドルを生成し、単一のコマンドでCloudflare Workersにデプロイできます。...
2025-10-24
最近発生したnpmサプライチェーン攻撃では、18の人気のあるパッケージが侵害されました。この記事では、毎日35億件のスクリプトを分析するCloudflareのグラフベースの機械学習モデルが、まさにこの種の脅威を自動的に検出し、ブロックするためにどのように構築されたのかについて説明します。...
2025-10-16
サイトのクライアント側のコードが変更された場合に監査する方法がないので、暗号技術を使用するサイトを信頼することが難しくなります。Webに監査可能性を追加する共同作成した仕様をプレビューします。...
2025-09-08
node:httpクライアントとサーバーのAPIをCloudflare Workersに実装したことで、開発者は最小限のコード変更で既存のNode.jsアプリケーションを移行できるようになりました。...
2023年11月14日
Workers AIでは、現在、カタログ内のLLMモデル、特にLlama-2に対して、サーバーからのイベントを利用してテキストのストリーミング応答をサポートしています...
2023年3月13日
本日より、CloudflareのクライアントサイドセキュリティソリューションであるPage Shieldを使用することで、ユーザーのブラウザで実行されるJavaScriptが吟味された安全なものであることを確認できるようになります。Page Shieldのポリシーにより、不要なJavaScriptを停止し、エンドユーザーのデータを安全に保つことができます...
2022年11月17日
本日はCloudflare Snippetsを発表します。Snippetsは、ルールセットエンジンのフィルタリングロジックを使用して、選択したHTTPリクエストに対して小さなJavaScriptを実行する簡単な方法です...
2022年5月09日
CloudflareはWeb相互運用性ランタイムコミュニティグループ（WinterCG）立ち上げに携わることができ大変嬉しく思います。WinterCGは、Cloudflare Workers、Deno、Node.jsのコントリビューターが協力して共通のWebプラットフォームAPI標準を策定する新たな取り組みです...
2021年11月19日
アプリの中で支払いを処理することは、オンラインビジネスを構築する上で非常に重要です。多くの開発者が決済のプラットフォームに選ぶのがStripeです。私が初めてStripeに出会ったのは約7年前ですが、このサービスは単純な支払い処理をはるかに超えて進化しています。...
2021年11月16日
Cloudflare WorkersでJavaScriptモジュールのサポートを開始します。JavaScriptで記述されたWorkerの例を見れば、過去数年間にインターネット上で出現するようになった次のコードスニペットに気付くかもしれませ...
2019年9月27日
ウェブ上のパフォーマンスは常に光速との戦いでした。ワシントン州シアトルにサーバーがあるサイトにロンドンからアクセスする場合、すべてのアセットリクエストは11,200km以上も移動する必要があります。ウェブパフォーマンスの戦いにおける最初の突破口となったのは、HTTP/1.1のキープアライブと複数の接続を開けることができるブラウザでした。次の突破口はCDNでした。...
2019年6月02日
本日、Cloudflare Workers®で、CLI、新しく改良されたドキュメント、すべての人が使える複数のスクリプト、ならびにご自身のドメインを使用せずにworkers.dev上でアプリケーションを実行可能な無料利用枠の提供が開始し、過去になかったほどに実験が容易になりましたことを発表します。...
2019年5月21日
本日、Workers KVの一般利用が開始し、業務目的の利用準備が完了したことをお知らせします！...
2018年3月13日
私たちは、クラウドコンピューティングの真の夢は、お客様のコードがネットワーク自体の中に存在することだと考えています。お客様のコードは、「アメリカ西部4州」や「南中央アジア （ムンバイ）」などで実行されるものではなく、あらゆる場所で実行されるのです ...
2017年9月29日
いたるところで見られる光景ですが、生粋のゲーマーである私が個人的に気に入っている例は、グラフィックカードです。90年代のグラフィックスハードウェアは、決まった機能セットを提供するのが一般的でした...