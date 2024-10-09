Web Streams APIはJavaScriptランタイムでユビキタスになりましたが、これは時代遅れです。最新のストリーミングAPIは次のようになります（あるべきか？）は以下のようなものです。 ...

あるエンジニアは、AIを使用してVite上でNext.jsを1週間で再構築しました。vinextは、最高4倍速く構築し、57%小さいバンドルを生成し、単一のコマンドでCloudflare Workersにデプロイできます。 ...

最近発生したnpmサプライチェーン攻撃では、18の人気のあるパッケージが侵害されました。この記事では、毎日35億件のスクリプトを分析するCloudflareのグラフベースの機械学習モデルが、まさにこの種の脅威を自動的に検出し、ブロックするためにどのように構築されたのかについて説明します。 ...

サイトのクライアント側のコードが変更された場合に監査する方法がないので、暗号技術を使用するサイトを信頼することが難しくなります。Webに監査可能性を追加する共同作成した仕様をプレビューします。 ...

node:httpクライアントとサーバーのAPIをCloudflare Workersに実装したことで、開発者は最小限のコード変更で既存のNode.jsアプリケーションを移行できるようになりました。 ...