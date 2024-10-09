James M Snell

JavaScript用のより優れたStream APIに値する
2026-02-27
Web Streams APIはJavaScriptランタイムでユビキタスになりましたが、これは時代遅れです。最新のストリーミングAPIは次のようになります（あるべきか？）は以下のようなものです。...
California
2026-02-27
Web Streams APIはJavaScriptランタイムでユビキタスになりましたが、これは時代遅れです。最新のストリーミングAPIは次のようになります（あるべきか？）は以下のようなものです。...
2025-09-08
node:httpクライアントとサーバーのAPIをCloudflare Workersに実装したことで、開発者は最小限のコード変更で既存のNode.jsアプリケーションを移行できるようになりました。...
2022-05-09
CloudflareはWeb相互運用性ランタイムコミュニティグループ（WinterCG）立ち上げに携わることができ大変嬉しく思います。WinterCGは、Cloudflare Workers、Deno、Node.jsのコントリビューターが協力して共通のWebプラットフォームAPI標準を策定する新たな取り組みです...
2021-11-15
JavaScriptおよびSocket Workers用の新しいソケットAPIの開発は活発に進められており、まずWorkersがバックエンド上のデータベースにさらに効率的な方法で接続できるようにすることに焦点が当てられています — ユーザ...