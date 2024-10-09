James M Snell

Workers用TCPおよびSocketsとの接続

2021-11-15

JavaScriptおよびSocket Workers用の新しいソケットAPIの開発は活発に進められており、まずWorkersがバックエンド上のデータベースにさらに効率的な方法で接続できるようにすることに焦点が当てられています — ユーザ ...