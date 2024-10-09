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Cloudflare ブログ

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James M Snell

James M Snell

California

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Web相互運用性JavaScriptランタイムコミュニティグループ

2022-05-09

Platform WeekJavaScriptCommunityCloudflare WorkersNode.jsサーバーレス開発者プラットフォーム開発者

CloudflareはWeb相互運用性ランタイムコミュニティグループ（WinterCG）立ち上げに携わることができ大変嬉しく思います。WinterCGは、Cloudflare Workers、Deno、Node.jsのコントリビューターが協力して共通のWebプラットフォームAPI標準を策定する新たな取り組みです...