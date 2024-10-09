Workersが社内メンテナンススケジュールパイプラインを強化する方法

2025-12-22

グローバルネットワークでは、物理的なデータセンターのメンテナンスにリスクが伴います。さらに、複数のデータソースと指標パイプラインに加え、グラフインターフェイスでインフラストラクチャの状態を表示することで、スケーリングの課題を解決しながら、Workers上でサービスを停止させるような保守スケジューラーを構築しました。 ...