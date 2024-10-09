Workersが社内メンテナンススケジュールパイプラインを強化する方法
2025-12-22
グローバルネットワークでは、物理的なデータセンターのメンテナンスにリスクが伴います。さらに、複数のデータソースと指標パイプラインに加え、グラフインターフェイスでインフラストラクチャの状態を表示することで、スケーリングの課題を解決しながら、Workers上でサービスを停止させるような保守スケジューラーを構築しました。...続きを読む »
2025-12-22
グローバルネットワークでは、物理的なデータセンターのメンテナンスにリスクが伴います。さらに、複数のデータソースと指標パイプラインに加え、グラフインターフェイスでインフラストラクチャの状態を表示することで、スケーリングの課題を解決しながら、Workers上でサービスを停止させるような保守スケジューラーを構築しました。...続きを読む »
2024-03-04
セキュリティの考慮はソフトウェア設計時の必須要素とすべきであり、後から考えるべきではありません。CloudflareがどのようにCISAのセキュア・バイ・デザイン原則を遵守し、業界を変革しているかについて説明します...
2017-09-25
Cloudflare 7回目のバースデーウィークです。週の毎日、一連の製品を発表し、お客様に大きな新しいメリットをもたらすことが恒例になっています。まずは、特に自信のあるものからご紹介します。定額制の軽減です...
2016-06-29
GoでHTTPサーバーまたはクライアントを書くとき、タイムアウトは、最も間違えやすく、そして最も軽微な間違えです。選択する対象が数多くあり、間違えても、ネットワークの不具合やプロセスがハングアップするまで、長い間、何の影響もありません。...