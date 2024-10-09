まずは無料プランから|営業担当へのお問い合わせ|

Cloudflare ブログ

新規投稿のお知らせを受信されたい方は、サブスクリプションをご登録ください：

信頼性

Workersが社内メンテナンススケジュールパイプラインを強化する方法

2025-12-22

グローバルネットワークでは、物理的なデータセンターのメンテナンスにリスクが伴います。さらに、複数のデータソースと指標パイプラインに加え、グラフインターフェイスでインフラストラクチャの状態を表示することで、スケーリングの課題を解決しながら、Workers上でサービスを停止させるような保守スケジューラーを構築しました。...

続きを読む »
Workersが社内メンテナンススケジュールパイプラインを強化する方法

暗号化か喪失か。SNI暗号化の仕組みについて

2018-09-24

バースデーウィーク製品ニュース暗号セキュリティTLSTLS 1.3DNS信頼性スピードと信頼性

Cloudflareが本日サポートを発表した、暗号化SNIは、拡張版TLS 1.3プロトコルであり、ISP、カフェ店主、ファイアウォールなどのパス上のオブザーバーが、TLS Server Name Indication（SNI）拡張子を傍受し、これを利用してユーザーの訪問先のWebサイトを特定することを防止し、インターネットユーザーのプライバシーを向上させます。...