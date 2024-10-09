ケーブル切断、嵐、DNS：2025年第4四半期に発生したインターネット障害のまとめ
2026-01-26
2025年の最終四半期は、複数の注目すべきインターネット接続障害が発生しました。Cloudflare Radarのデータからは、海底ケーブルの切断、停電、異常気象、技術的トラブルなどが、インターネットにどのような影響を与えたのかが明らかになっています。...続きを読む »
2026-01-26
2025年の最終四半期は、複数の注目すべきインターネット接続障害が発生しました。Cloudflare Radarのデータからは、海底ケーブルの切断、停電、異常気象、技術的トラブルなどが、インターネットにどのような影響を与えたのかが明らかになっています。...続きを読む »
2025-07-22
2025年第2四半期には、政府主導の遮断、停電、ケーブルの損傷、サイバー攻撃、技術的な問題に起因するインターネットの混乱が世界中で発生しました。...
2025-04-22
2025年第1四半期、世界各地で、ケーブル損傷、停電、自然災害、火災、サイバー攻撃、技術的問題によって引き起こされたインターネット障害が観察されました。...
2025-01-28
第3四半期は多忙でしたが、2024年第4四半期はインターネット接続障害が大幅に減りました。...
2024-10-29
2024年の第3四半期は特にインターネットの甚大な接続障害が多発しました。根本的な原因としては、政府指示による遮断、停電、ハリケーンによる被害、陸上および海底のケーブルの断線、軍事行動などがあります。...