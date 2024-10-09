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インターネット遮断

強制的なオフライン：2024年第3四半期インターネットの混乱のまとめ

2024-10-29

RadarInternet Qualityインターネット遮断障害インターネットトラフィックコンシューマーサービス

2024年の第3四半期は特にインターネットの甚大な接続障害が多発しました。根本的な原因としては、政府指示による遮断、停電、ハリケーンによる被害、陸上および海底のケーブルの断線、軍事行動などがあります。...