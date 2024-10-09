JavaScript用のより優れたStream APIに値する
2026-02-27
Web Streams APIはJavaScriptランタイムでユビキタスになりましたが、これは時代遅れです。最新のストリーミングAPIは次のようになります（あるべきか？）は以下のようなものです。...続きを読む »
2026-02-27
Web Streams APIはJavaScriptランタイムでユビキタスになりましたが、これは時代遅れです。最新のストリーミングAPIは次のようになります（あるべきか？）は以下のようなものです。...続きを読む »
2025-09-08
node:httpクライアントとサーバーのAPIをCloudflare Workersに実装したことで、開発者は最小限のコード変更で既存のNode.jsアプリケーションを移行できるようになりました。...
2022-05-09
CloudflareはWeb相互運用性ランタイムコミュニティグループ（WinterCG）立ち上げに携わることができ大変嬉しく思います。WinterCGは、Cloudflare Workers、Deno、Node.jsのコントリビューターが協力して共通のWebプラットフォームAPI標準を策定する新たな取り組みです...