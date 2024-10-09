あらゆる場面でドメインを登録：Cloudflare Registrar API（ベータ版）が登場
2026-04-15
Cloudflare Registrar APIは、現在ベータ版です。開発者やAIエージェントは、ワークフローを離れることなく、エディター、端末、またはエージェントから直接、ドメインを検索および可用性を確認し、原価で登録できます。...続きを読む »
2026-04-15
Cloudflare Registrar APIは、現在ベータ版です。開発者やAIエージェントは、ワークフローを離れることなく、エディター、端末、またはエージェントから直接、ドメインを検索および可用性を確認し、原価で登録できます。...続きを読む »
2023-06-23
ドメインを新しいレジストラに移管することは日々行うことではありません。また、プロセスの手順を間違えるとダウンタイムや中断を招く可能性があります。お客様のドメインを迅速かつ安全にCloudflareに移管するためのドメイン移管チェックリストを作成しました...
2021-12-10
Web上のすべては、ドメイン名から始まります。ドメイン名は、企業のオンラインプレゼンスを構築する基盤です。その土台の安全性が損なわれた場合のダメージは計り知れません。...
2021-09-28
当社では、すべてのお客様が新たなドメインを登録可能になったことを発表でき、嬉しく思います。...