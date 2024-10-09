藉助安全中心確保未受保護資產的安全：CISO 的快速檢視
2024-03-05
今天，我們無比欣喜地在安全中心內推出一組新功能，以直接解決一個常見的挑戰：確保在基礎架構內進行全面部署。深入而精確地瞭解在何處以及如何最佳化安全狀態...繼續閱讀 »
2024-03-05
今天，我們無比欣喜地在安全中心內推出一組新功能，以直接解決一個常見的挑戰：確保在基礎架構內進行全面部署。深入而精確地瞭解在何處以及如何最佳化安全狀態...繼續閱讀 »
2023-10-26
在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%。遊戲和博彩公司受到最嚴重的攻擊，Cloudflare 緩解了數千起超流量 DDoS 攻擊。最大規模的攻擊達到了 2.01 億 rps。在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%，而 Cloudflare 緩解了數千起針對 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超流量攻擊。請閱讀我們的報告，深入瞭解各個地區和產業的最新 DDoS 攻擊趨勢...
2023年1月10日
第四季度，Cloudflare 緩解了數百萬個 DDoS 攻擊。攻擊持續時間全面增加，巨流量攻擊急劇上升，而 DDoS 勒索攻擊則沒完沒了。旅遊與活動產業受到的攻擊最為猛烈，第 3/4 層 DDoS 攻擊在中國網際網路資產流量中所佔百分比達到了 90% 以上。請閱讀我們完整的最新報告...
2022年10月12日
第三季度的 DDoS 攻擊增加了 111%，而 Cloudflare 自動緩解了鎖定 Minecraft 伺服器的 2.5 Tbps 攻擊，且多 TB 規模的 DDoS 攻擊變得越來越頻繁。請到我們的 2022 年第三季度 DDoS 報告閱讀更多內容...