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2023 年第三季 DDoS 威脅報告

2023-10-26

DDoS攻擊RadarDDoS 報告Insights趨勢HTTP2Rapid Reset

在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%。遊戲和博彩公司受到最嚴重的攻擊，Cloudflare 緩解了數千起超流量 DDoS 攻擊。最大規模的攻擊達到了 2.01 億 rps。在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%，而 Cloudflare 緩解了數千起針對 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超流量攻擊。請閱讀我們的報告，深入瞭解各個地區和產業的最新 DDoS 攻擊趨勢...

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2023年1月10日

Cloudflare 2022 年第四季度 DDoS 威脅報告

第四季度，Cloudflare 緩解了數百萬個 DDoS 攻擊。攻擊持續時間全面增加，巨流量攻擊急劇上升，而 DDoS 勒索攻擊則沒完沒了。旅遊與活動產業受到的攻擊最為猛烈，第 3/4 層 DDoS 攻擊在中國網際網路資產流量中所佔百分比達到了 90% 以上。請閱讀我們完整的最新報告...

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