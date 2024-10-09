ChatGPT 的競爭對手 Kwai 的悄然崛起：2025 年熱門網際網路服務

2025-12-15

2025 年，隨著 ChatGPT 獲得強大的挑戰者，AI 競爭變得更加激烈。Instagram 用量攀升，X 用量下降，而 Shopee、Temu 和 Kwai 等平台重塑了全球網際網路使用方式。我們的 2025 年 DNS 數據顯示了網際網路模式的演變。 ...