電纜切斷、風暴與 DNS：2025 年第四季網際網路中斷一覽
2026-01-26
2025 年第四季，全球網際網路連線性發生了多起值得關注的中斷事件。根據 Cloudflare Radar 的資料，海底光纜切斷、停電、極端天氣、技術問題等因素均對網路造成了顯著影響。...繼續閱讀 »
2026-01-26
2025 年第四季，全球網際網路連線性發生了多起值得關注的中斷事件。根據 Cloudflare Radar 的資料，海底光纜切斷、停電、極端天氣、技術問題等因素均對網路造成了顯著影響。...繼續閱讀 »
2025-12-15
我們發佈第六份網際網路趨勢和模式年度回顧報告，該報告涵蓋全球範圍內的觀察結果，揭示了定義 2025 年的顛覆性變革、技術進步和關鍵指標。 ...
2025-12-15
2025 年，隨著 ChatGPT 獲得強大的挑戰者，AI 競爭變得更加激烈。Instagram 用量攀升，X 用量下降，而 Shopee、Temu 和 Kwai 等平台重塑了全球網際網路使用方式。我們的 2025 年 DNS 數據顯示了網際網路模式的演變。...
2025-07-22
2025 年第二季，我們觀察到世界各地因政府指示的關閉、停電、光纜損壞、網路攻擊和技術問題而導致的網路中斷。...