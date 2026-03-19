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為智慧體提供支援：Workers AI 現已支援大型模型，首波推出 Kimi K2.5

2026-03-19

閱讀時間：7 分鐘
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我們正致力於讓 Cloudflare 成為建置與部署智慧體的最佳場所。但可靠的智慧體不能只靠提示詞來建構；它們需要一個由底層基礎元件所組成的穩健且協調的基礎架構。

在 Cloudflare，我們多年來一直在建構這些基礎元件：用於狀態持久化的 Durable Objects、用於長時間執行任務的 Workflows，以及用於安全執行的 Dynamic WorkersSandbox 容器。像是 Agents SDK 這類強大的抽象層，就是為了協助您在 Cloudflare 的開發人員平台上建置智慧體而設計。

但這些基礎元件僅提供了執行環境。智慧體仍然需要一個能夠驅動它的模型。

從今天開始，Workers AI 正式加入大型模型的戰局。我們現在在 AI 推斷平台上提供前沿的開放原始碼模型。首先，我們在 Workers AI 上發佈了 Moonshot AI 的 Kimi K2.5 模型。Kimi K2.5 具備完整的 256k 脈絡視窗，並支援多輪工具呼叫、視覺輸入與結構化輸出，非常適合各種自主式任務。透過將前沿規模的模型直接導入 Cloudflare 開發人員平台，我們讓您能夠在單一且統一的平台上，執行整個智慧體生命週期。

智慧體的核心在於驅動它的 AI 模型，而這個模型必須具備智慧，擁有高推理能力與大型脈絡視窗。現在，Workers AI 能夠執行這些模型。

價格與效能的完美平衡

在過去的幾週裡，我們一直將 Kimi K2.5 作為內部開發工具的引擎進行測試。在我們的 OpenCode 環境中，Cloudflare 工程師將 Kimi 作為日常執行自主式編碼任務的驅動工具。我們也將這個模型整合到我們的自動化程式碼審查流程中；您可以透過我們公開的程式碼審查智慧體 Bonk，在 Cloudflare 的 GitHub 儲存庫上看到它的實際運作。在生產環境中，該模型已被證明是一個快速、高效的替代方案，能在不犧牲品質的情況下，取代較大型的專有模型。

提供 Kimi K2.5 起初只是一項實驗，但在我們審視了該模型的效能與成本效益後，它很快就變得至關重要。舉一個具體的例子：我們有一個負責審查 Cloudflare 程式碼庫安全性的智慧體。這個智慧體每天處理超過 70 億個詞元，而使用 Kimi 後，它在單一程式碼庫中就發現了超過 15 個已確認的問題。粗略估算，如果我們用中階的專有模型來執行這個智慧體，光是這個單一的使用案例、單一的程式碼庫，每年就要花費 240 萬美元。而使用 Kimi K2.5 來執行這個智慧體的成本僅為其一小部分：僅僅透過切換到 Workers AI，我們就節省了 77% 的成本。

隨著 AI 應用的普及，我們不僅看到工程團隊的運作方式正在發生根本性的轉變，個人的運作方式也是如此。人們越來越普遍地使用像 OpenClaw 這樣的個人智慧體全天候運作。推斷量正在爆炸性成長。

這種個人智慧體與程式設計智慧體的新浪潮意味著，成本不再是次要考量；它已成為擴展規模的主要障礙。當每位員工都擁有多個智慧體，每小時處理數十萬個詞元時，專有模型的成本效益就無法持續了。企業將會尋求轉向那些能提供前沿水準推斷能力，卻沒有專有模型高昂價格標籤的開放原始碼模型。Workers AI 正是為了促進這個轉變而生，從為個人智慧體提供無伺服器端點，到為整個組織內的自動化智慧體提供專用執行個體，一應俱全。

大型模型推斷堆疊

Workers AI 自兩年前推出以來就一直提供包括 LLM 在內的各種模型服務，但我們歷來優先考慮的是小型模型。部分原因是，一段時間以來，開放原始碼 LLM 的表現遠遠落後於來自前沿模型實驗室的模型。這種情況隨著 Kimi K2.5 等模型的出現而改變，但為了服務這種超大型 LLM，我們不得不對推斷堆疊進行一些調整。我們想與您分享一些為支援 Kimi 這類模型而在背後所做的努力。

我們一直致力於為 Kimi K2.5 開發自訂核心，以最佳化我們提供此模型服務的方式，而該模型是建立在我們專有的 Infire 推斷引擎之上。自訂核心能提升模型的效能與 GPU 使用率，帶來直接使用現成模型所無法獲得的效能提升。此外，還有多種技術與硬體設定可用來服務大型模型。開發人員通常會結合使用資料並行化、張量並行化與專家並行化等技術來最佳化模型效能。像「分離式預先填充」(disaggregated prefill) 之類的策略也很重要，也就是將預先填充階段和產生階段分別放在不同的機器上執行，以獲得更好的輸送量或更高的 GPU 使用率。實作這些技術並將它們整合到推斷堆疊中，需要大量的專門經驗才能做好。

Workers AI 已經針對服務技術進行了實驗，在 Kimi K2.5 上實現了極佳的輸送量。當您自行託管開放原始碼模型時，這些效能優勢大多無法直接獲得。使用 Workers AI 這類平台的優勢在於，您不需要成為機器學習工程師、DevOps 專家或網站可靠性工程師，就能完成託管模型所需的最佳化：我們已經完成了最困難的部分，您只需要呼叫 API 即可。

超越模型本身——針對自主式工作負載的平台改進

配合這次推出，我們也改進了平台，並發佈多項新功能來幫助您打造更優質的智慧體。

首碼快取與快取詞元可視化

當您使用智慧體時，很可能會傳送大量輸入詞元作為脈絡的一部分：這可能包含詳細的系統提示詞、工具定義、MCP 伺服器工具，或是整個程式碼庫。輸入內容最大可達到模型的脈絡視窗大小，因此理論上，您可能傳送將近 256k 輸入詞元的請求。那是非常大量的詞元。

當 LLM 處理一個請求時，該請求會分為兩個階段：預先填充階段 (prefill stage) 負責處理輸入詞元，而輸出階段 (output stage) 則負責產生輸出詞元。這些階段通常是依序進行的，您必須先完整處理完輸入詞元，才能開始產生輸出詞元。這意味著當模型正在進行預先填充時，GPU 有時無法被充分利用。

在多輪對話中，當您傳送新的提示詞時，用戶端也會將該工作階段中的所有先前提示詞、工具和上下文一併傳送給模型。連續請求之間的差異通常只有幾行新的輸入；所有其他上下文在先前請求時都已經歷過預先填充階段。這就是首碼快取派上用場的地方。我們可以快取先前請求中的輸入張量，只對新的輸入詞元進行預先填充，而不用對整個請求都做預先填充。這能節省預先填充階段的大量時間與運算資源，意味著更快的首詞元時間 (TTFT) 和更高的每秒詞元數 (TPS) 輸送量，因為您不會被預先填充階段所阻塞。

Workers AI 一直都有首碼快取功能，但我們現在將快取詞元作為使用量指標呈現，並針對快取詞元提供比輸入詞元更優惠的折扣（定價請參閱模型頁面）。我們還提供了一些新技術，您可以利用這些技術來提高首碼快取命中率，從而降低成本。

新增工作階段親和性標頭，提升快取命中率

為了路由到同一個模型執行個體並利用首碼快取，我們使用了一個新的 x-session-affinity 標頭。當您傳送這個標頭時，將能提高快取命中率，從而獲得更多快取詞元，進而帶來更快的 TTFT、TPS 以及更低的推斷成本。

您可以像下面這樣傳送新的標頭，並為每個工作階段或每個智慧體提供一個唯一的字串。某些用戶端（如 OpenCode）預設就會自動實作此功能。我們的 Agents SDK 入門套件也已為您完成這部分的設定。

curl -X POST \
"https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/{ACCOUNT_ID}/ai/run/@cf/moonshotai/kimi-k2.5" \
  -H "Authorization: Bearer {API_TOKEN}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "x-session-affinity: ses_12345678" \
  -d '{
    "messages": [
      {
        "role": "system",
        "content": "You are a helpful assistant."
      },
      {
        "role": "user",
        "content": "What is prefix caching and why does it matter?"
      }
    ],
    "max_tokens": 2400,
    "stream": true
  }'

重新設計的非同步 API

無伺服器推斷 (Serverless inference) 實際上非常困難。在按詞元付費的商業模式下，就單一請求而言會比較便宜，因為您不需要為整個 GPU 的運算資源付費來處理您的請求。但這裡有一個取捨：您必須面對與他人共用流量以及容量限制的問題，而且沒有嚴格的保證說您的請求一定會被處理。這並非 Workers AI 獨有的問題——考慮到經常有關於提供者超載和服務中斷的新聞報導，這顯然是各家無伺服器模型提供者普遍存在的狀況。雖然我們始終盡力服務您的請求，並內建了自動擴展與重新平衡機制，但仍存在一些硬性限制（例如硬體設備），使這成為一項挑戰。

對於可能超過同步速率限制的大量請求，您可以提交批次推斷，以非同步方式完成。我們推出了重新設計的非同步 API，這意味著對於非同步使用案例，您不會遇到「容量不足」的錯誤，而且推斷最終會持久地執行完成。我們的非同步 API 更像是彈性處理 (flex processing)，而不是批次 API——只要我們的模型執行個體還有餘裕，就會處理非同步佇列中的請求。根據內部測試，我們的非同步請求通常會在 5 分鐘內執行完畢，但這取決於當下的即時流量狀況。當我們將 Kimi 公開上線後，會相應調整擴展機制，但非同步 API 仍然是確保您在持久化工作流程中不會遇到容量錯誤的最佳方式。這非常適合非即時的使用案例，例如程式碼掃描智慧體或研究型智慧體。

Workers AI 先前就已有非同步 API，但我們最近重新改造了底層系統。現在我們採用基於拉取 (pull-based) 的系統，取代了過去的基於推送 (push-based) 系統，讓我們能夠在有空閒容量時立即拉取佇列中的請求。我們還增加了更好的控制機制來調整非同步請求的輸送量，即時監控 GPU 使用率，並在使用率較低時拉入非同步請求，從而在有效處理非同步請求的同時，讓關鍵的同步請求獲得優先權。

若要使用非同步 API，您可以像下面這樣發送請求。我們還提供了一種設定事件通知的方式，讓您能夠得知推論何時完成，而無需輪詢請求。

// (1.) Push a request in queue
// pass queueRequest: true
let res = await env.AI.run("@cf/moonshotai/kimi-k2.5", {
  "requests": [{
    "messages": [{
      "role": "user",
      "content": "Tell me a joke"
    }]
  }, {
    "messages": [{
      "role": "user",
      "content": "Explain the Pythagoras theorem"
    }]
  }, ...{<add more requests in a batch>} ];
}, {
  queueRequest: true,
});


// (2.) grab the request id
let request_id;
if(res && res.request_id){
  request_id = res.request_id;
}
// (3.) poll the status
let res = await env.AI.run("@cf/moonshotai/kimi-k2.5", {
  request_id: request_id
});

if(res && res.status === "queued" || res.status === "running") {
 // retry by polling again
 ...
}
else 
 return Response.json(res); // This will contain the final completed response

立即試用

立即開始在 Workers AI 上使用 Kimi K2.5。您可以閱讀我們的開發人員文件，以瞭解模型資訊和定價，以及如何善用透過工作階段親和性標頭進行的提示快取非同步 APIAgents SDK 入門套件現在也將 Kimi K2.5 設為其預設模型。您也可以透過 OpenCode 連接到 Workers AI 上的 Kimi K2.5。如需即時展示，請在我們的試煉場中試用。

如果您對無伺服器推斷、機器學習最佳化和 GPU 基礎架構這類問題感興趣——我們正在招募人才

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