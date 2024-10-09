Dane Knecht

歡迎來到 Agents Week
2026-04-12
Cloudflare 的使命始終是協助建立更美好的網際網路。有時這意味著為現有的網際網路進行建置，有時則意味著為即將問世的網際網路進行預先佈局。 本週，我們正式展開 Agents Week，致力於探索接下來的發展。 ...
2026-04-12
Cloudflare 的使命始終是協助建立更美好的網際網路。有時這意味著為現有的網際網路進行建置，有時則意味著為即將問世的網際網路進行預先佈局。 本週，我們正式展開 Agents Week，致力於探索接下來的發展。 ...
2025-12-19
我們宣布推出「橙色警戒：小規模故障」，旨在讓 Cloudflare 的每個人都專注於一組高優先級工作流程，目標只有一個：確保造成前兩次全球性服務中斷的原因不再重演。...
2025-12-05
2025 年 12 月 5 日，Cloudflare 大約在世界標準時間 8:47 開始，發生了嚴重的流量中斷。事件大約持續了 25 分鐘後獲得解決。我們對造成客戶和網際網路的影響深表歉意。該事件並非由攻擊引起，而是由於套用組態變更以嘗試緩解近期影響 React 伺服器元件的全產業漏洞所致。...