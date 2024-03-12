Security Week (CN)

Security Week 2024 总结
2024/03/11
本文将回顾 Security Week 2024 期间发布的博客文章...继续阅读 »
2024/03/11
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2024/03/08
借助 Security Analytics + Log Explorer 的综合功能，安全团队可以在 Cloudflare 中本地分析、调查和监控安全攻击，无需将日志转发给第三方 SIEM，从而缩短解决时间并降低客户的总体拥有成本...
2024/03/08
这篇博文将介绍 LavaRand 中新增的“混沌”源，以及在下一个应用中如何利用这些混沌源...
2024/03/07
2024 年，预计将有 80 余国迎来选举，这直接覆盖全球近 42 亿人口。Cloudflare 已准备好通过提供安全可靠、性能卓越的工具为参与选举的候选人提供支持，协助推动民主进程...
2024/03/07
我们很自豪地推出 Advanced DNS Protection 系统，这款强大的防御机制旨在抵御日趋复杂的基于 DNS 的 DDoS 攻击...
2024年3月06日 14:01
隆重推出 Magic Cloud Networking，用于可视化和自动化云网络的全新系列功能，让客户能够安全、便捷、无缝地连接到公共云环境...
2024年3月06日 03:12
Express Cloudflare Network Interconnect 让您可以快速、轻松地将网络连接到 Cloudflare。现在，客户可以直接从 Cloudflare 仪表板订购 Express CNI，并且 3 分钟内即可使用。Express CNI 还简化了设置 Magic Transit 和 Magic WAN 的流程...
2024年3月05日 14:02
今天，我们很高兴地宣布将在 Security Center 中推出一组新增功能，直接解决一个常见难题：如何确保在基础设施中全面部署。准确了解从何处以及以何种方式优化安全态势...
2024年3月04日 14:02
Cloudflare 是 AI 时代第一家保护 LLM 模型和用户的提供商...
2024年3月04日 14:00
恶意行为者利用生成式 AI 来进行更有说服力的网络钓鱼攻击。了解 Cloudflare 的电子邮件安全系统如何利用先进的机器学习模型来看穿欺骗...
2024年3月04日 14:00
从识别网络钓鱼尝试到保护应用程序和 API，Cloudflare 使用 AI 来提升其安全解决方案抵御新威胁以及更复杂威胁的有效性...
2024年3月04日 14:00
宣布推出用于安全性分析的 AI 助理。现在能够比以往更轻松地获得有关 Web 安全的强大洞察。使用新的集成式自然语言查询界面探索安全性分析...
2023年3月20日 13:00
欢迎来到 Security Week 2023，了解 Cloudflare 如何帮助组织更容易从保护应用转移到保护员工，并确保他们在任何地方都受到保护...
2023年3月18日 15:00
Cloudflare 隆重推出一键 ISO 认证区域，这是一种超级简单的方式，允许客户将流量限制在欧盟内部经 ISO 27001 认证的数据中心...
2023年3月17日 15:51
Cloudflare Access 比 Netskope 快 75%，比 Zscaler 快 50%，并且我们的网络性能在最后一公里网络中比其他服务提供商都快 48%...