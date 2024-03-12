Security Week (CN)

借助 Security Analytics + Log Explorer 的综合功能，安全团队可以在 Cloudflare 中本地分析、调查和监控安全攻击，无需将日志转发给第三方 SIEM，从而缩短解决时间并降低客户的总体拥有成本 ...

这篇博文将介绍 LavaRand 中新增的“混沌”源，以及在下一个应用中如何利用这些混沌源 ...

2024 年，预计将有 80 余国迎来选举，这直接覆盖全球近 42 亿人口。Cloudflare 已准备好通过提供安全可靠、性能卓越的工具为参与选举的候选人提供支持，协助推动民主进程 ...

我们很自豪地推出 Advanced DNS Protection 系统，这款强大的防御机制旨在抵御日趋复杂的基于 DNS 的 DDoS 攻击 ...