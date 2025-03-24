Security Week 2025：回顾

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感谢您关注 Cloudflare 的最新一届 Security Week。我们的团队为使互联网更安全并帮助应对新兴威胁而做了大量工作，让我们感到无比自豪。正如我们的首席信息安全官 Grant Bourzikas 在本周 开幕文章 中所述，由于供应商泛滥、“AI 热潮”和攻击面不断扩大，安全团队面临复杂性迅速扩大的巨大挑战。

在不断努力应对新挑战的过程中，像 Security Week 这样的创新周为我们提供了宝贵的机会，让我们能够分享观点并与更广泛的互联网社区进行互动。Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网。我们致力于保护互联网免受量子超级计算机的威胁，通过防止未经授权的 AI 爬取来保护内容创作者的生计，提升对最新互联网威胁的意识，并寻找新方法减少已泄露密码的重复使用。解决这些挑战需要集体的力量。我们衷心感谢所有通过社交媒体与我们互动、为 我们的开源代码库 做出贡献，并通过 技术合作伙伴计划 与我们就其最关注议题开展合作的各方。对我们来说，那可是最令人振奋的部分。

让我们回顾一下本周发布的公告：

助力构建更安全的互联网

来自观察到最多威胁的网络的威胁研究

保护模型，防范 AI 威胁

简化安全

观看 Cloudflare TV 以掌握最新动态

如要深入了解 Security Week 期间发布的重要公告，欢迎 观看我们的 CFTV 专题节目 ，其中我们的团队会分享有关最新动态的更多详情。

下一个创新周再见