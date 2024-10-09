在 Cloudflare Radar 上启动电子邮件安全洞察
2024-03-08
Cloudflare Radar上新的电子邮件安全部分提供对以下方面的见解：在恶意电子邮件中发现的威胁、垃圾邮件和恶意电子邮件的来源以及旨在防止滥用电子邮件的技术的最新趋势...继续阅读 »
2024-03-08
Cloudflare Radar上新的电子邮件安全部分提供对以下方面的见解：在恶意电子邮件中发现的威胁、垃圾邮件和恶意电子邮件的来源以及旨在防止滥用电子邮件的技术的最新趋势...继续阅读 »
2022-10-25
Email Routing 今天结束测试，介绍我们对该服务增加的所有新功能，包括幕后花絮和不那么明显的改进...
2022-02-08
我们已将 Cloudflare 电子邮件路由从内部测试版改为公开测试版...
2022-01-27
几天前，谷歌宣布 “G Suite 旧版免费版” 的用户需要在 2022 年 5 月 1 日之前切换到付费版，以维持其服务和帐户的正常运行。因为这个原因，许多人员现在正在考虑替代方案。...
2021-09-27
超过四十亿人（也就是世界人口的一半）至少拥有一个电子邮件地址，其中许多人将它当成处理个人和职业事务的重要工具。每天收发的电子邮件数量超过 3000 亿封，但若只将电子邮件视为通信工具对它来说并不公平。...