博客：使用 Cloudflare 电子邮件路由轻松创建和路由电子邮件地址

2021-09-27

超过四十亿人（也就是世界人口的一半）至少拥有一个电子邮件地址，其中许多人将它当成处理个人和职业事务的重要工具。每天收发的电子邮件数量超过 3000 亿封，但若只将电子邮件视为通信工具对它来说并不公平。 ...