随机性的入门介绍：正在生产中的LavaRand（一种硬件随机数发生器）

2017-11-06

你们当中的一些人应该知道，我们旧金山办公室的大厅里有一堵用于密码学的熔岩灯墙。在这篇文章中，我们将探讨它是如何工作的。本文不涉及技术背景知识。如果你想对有关技术细节做更深入的了解，请参阅 LavaRand in Production: The Nitty-Gritty Technical Details。 ...