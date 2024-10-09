Tom Strickx

为什么 BGP 社区比 AS 路径预置好？
2022-11-24
互联网上的路由遵循一些基本原则。遗憾地是，互联网上并非所有的东西都是对等的，预置可能弊大于利。在本篇博客文章中，我们将讨论预置要解决的问题，以及一些替代解决方案...
2022-11-24
互联网上的路由遵循一些基本原则。遗憾地是，互联网上并非所有的东西都是对等的，预置可能弊大于利。在本篇博客文章中，我们将讨论预置要解决的问题，以及一些替代解决方案...
2022-06-21
2022 年 6 月 21 日，Cloudflare 发生了一次中断，影响到我们 19 个数据中心的流量...
2019-06-24
在 UTC 时间今天（ 2019年6月24号）10 点 30 分，互联网遭受了一场不小的冲击。通过主要互联网转接服务提供供应商 Verizon (AS701) 转接的许多互联网路由，都被先导至宾夕法尼亚北部的一家小型公司。这相当于 滴滴错误地将整条高速公路导航至某小巷 – 导致大部分互联网用户无法访问 Cloudflare 上的许多网站和许多其他供应商的服务。这本不应该发生，因为 Verizon 不应将这些路径转送到互联网...