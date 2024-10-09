Tom Strickx

Verizon 和某 BGP 优化器如何在今日大范围重创互联网

2019-06-24

在 UTC 时间今天（ 2019年6月24号）10 点 30 分，互联网遭受了一场不小的冲击。通过主要互联网转接服务提供供应商 Verizon (AS701) 转接的许多互联网路由，都被先导至宾夕法尼亚北部的一家小型公司。这相当于 滴滴错误地将整条高速公路导航至某小巷 – 导致大部分互联网用户无法访问 Cloudflare 上的许多网站和许多其他供应商的服务。这本不应该发生，因为 Verizon 不应将这些路径转送到互联网 ...