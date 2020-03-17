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登高望远：互联网流量的最新变化

2020-03-17

2 分钟阅读时间
这篇博文也有 EnglishDeutsch日本語Français版本。

随着 COVID-19 疫情的持续，越来越多的国家/地区和城市正在建立隔离区或防疫封锁线，互联网已成为许多人与亲朋好友保持联络的主要途径。它也是全球经济运转的重要动力来源，因为许多公司的员工现在都居家办公。

涌向视频会议、流媒体服务和新闻以及电子商务网站的流量急剧增长。我们发现，来自住宅宽带网络的流量在增长，而来自企业和大学的流量却在下降。

Cloudflare 团队已经全面运作，网络运营中心（NOC）也在监视我们运营硬件的 200 多个城市中不断变化的流量模式。

互联网流量的巨大变化并不罕见。它们通常发生在大型体育赛事（如奥运会或世界杯）、文化活动（如欧洲演唱大赛），甚至斋戒月的斋戒期间。

互联网是为应对日新月异的环境而生。实际上，它的创造、测试、调试和设计原本就要能够承受不断变化的负载模式。

在过去几周里，Cloudflare 网络团队注意到了一些新模式，我们希望与您分享其中的一些情况。

全国人民都在注视着他们的领导人

上周五晚上，美国总统宣布美国进入紧急状态。不久之后，我们美国数据中心服务的流量比平时增加了 20％。红线表示星期五的情况，灰线则表示用来对比的前几日数据。

3 月 15日（星期日），荷兰政府在当地时间 17:30（UTC 时间 16:30）通过广播宣布关闭非必要营业场所。原本有规律的周日流量随之出现急剧下降：

法国总统分别于 3 月 12 日（粉色曲线）和 3 月 16 日（红色曲线）当地时间 20:00（19:00 UTC）发布了两则国家公告。3 月 16 日的封锁公告导致法国流量下降了一半，随后又急剧上升：

隔离期间流量的演变

自封锁以来，意大利的日均流量增加了 20-40％：

随着大学的关闭，一些全国性研究网络（几乎）像周末（以紫色显示）期间那样安静。当日用红色表示，前几日则用灰色表示（与前一周重叠）：

互联网交换点是互联网基础设施的一个关键部分，互联网服务提供商和内容提供商可以在这里直接交换数据（不必借由第三方）。这些交换点出现了流量高峰，其中许多提供了公开的流量图。

阿姆斯特丹（AMS-IX）、伦敦（LINX）和法兰克福（DE-CIX）的交换点大约在 3 月 9 日增加了约 10-20％：

米兰（MXP-IX）交换点的流量在2020 年 3 月 9 日（星期三）宣布隔离的当日增加了 40%：

在亚洲的香港地区（HKIX），我们观察到增长速度自 1 月底有所加快，而这可能与 1 月 23 日湖北封锁有关：

这场疫情对互联网服务和我们生活带来了不容忽视的影响。尽管难以准确量化增长幅度，但我们观察到的数字从 10％ 到 40％ 不等，具体取决于所在地区和这些地区的政府措施。

尽管不时有个别服务（例如网站或应用程序）发生中断，但互联网的核心仍然十分强健。流量从公司和大学网络转移到住宅宽带，但互联网是为变化而生。

欢迎您再次访问 Cloudflare 博客，获取更多动态资讯和见解。

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