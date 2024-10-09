Vivek Ganti

2021 年第二季度 DDoS 攻击趋势
2021-07-20
2021 年第二季度在 Cloudflare 网络上观察到的 DDoS 攻击趋势描绘了一幅反映全球网络威胁整体格局的图景。以下是 2021 年第二季度观察到的 DDoS 攻击趋势的一些亮点。...
2021 年第一季度 DDoS 攻击趋势
2021-04-19
Cloudflare 在上周举办了开发人员周，我们的团队发布了一系列新产品，其中包括对 Workers 的增强产品。不仅是客户喜爱使用 Workers 开发应用，我们的工程团队也不例外。...
Cloudflare 获评 Forrester Wave™ DDoS 防护解决方案领导者
2021-03-02
我们在此欣然宣布，Cloudflare 已获评为 2021 年第一季度 Forrester WaveTM DDoS 防护解决方案领导者。请在此下载免费报告副本。...
2020 年第四季度网络层 DDoS 攻击趋势
2021-01-22
2020 年第四季度的 DDoS 攻击趋势在许多方面一反常态。Cloudflare 观察到大型 DDoS 攻击数量增加，为 2020 年期间首次。具体而言，超过 500Mbps 和 50K pps 的攻击数量大幅上升。...
2020 年第三季度网络层 DDoS 攻击趋势
2020-11-18
DDoS 攻击在频度和复杂度上愈演愈烈。自第二季度比第一季度翻了一番后，第三季度观察到的网络层攻击总数再次翻倍，达到了第一季度 COVID 疫情前水平的 4 倍。Cloudflare 还观察到，实施攻击的手段数量也达到历史新高。...