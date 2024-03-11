Network (CN)

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2022年11月25日 14:00

Cloudflare 服务器不再拥有 IP - 那么它们如何连接到互联网？

从历史上看，我们很少谈论我们的服务器如何获取来自互联网的内容。在这篇博客中，我们将介绍这一差距。 我们将讨论我们如何管理 Cloudflare 的 IP 地址用于检索来自互联网的数据，我们的出口网络设计如何发展至今，我们如何优化它以最大程度利用可用的IP空间，并介绍我们的软 Anycast 技术...

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