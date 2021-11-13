Cloudflare 成功拦截一次接近 2 Tbps 的多手段 DDoS 攻击

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本周初，Cloudflare 自动检测并缓解了一次峰值接近 2 Tbps 的 DDoS 攻击，这是我们迄今为止看到的最大攻击。该攻击使用了多种手段，包括 DNS 放大攻击和 UDP 洪水攻击。整个攻击仅持续了一分钟。这次攻击由大约 1.5 万个机器人发动，这些机器人在物联网设备和未打补丁的 GitLab 实例上运行原始 Mirai 代码的一个变种。

峰值接近 2 Tbps 的 DDoS 攻击‌‌

网络层攻击增长 44%

上季度，我们观察到多次 TB 级 DDoS 攻击，上述攻击延续了这一攻击趋势不断增强的趋势。在我们的第三季度 DDoS 趋势报告中，另一个关键发现是，网络层 DDoS 攻击较前一个季度增加了 44%。虽然第四季度尚未结束，我们已经再次看到多次针对 Cloudflare 客户的 TB 级攻击。

峰值达到 1-1.4 Tbps 的 DDoS 攻击

Cloudflare 如何缓解这次攻击？

首先，我们的系统持续“在路径外”分析流量样本，这允许我们异步检测 DDoS 攻击，而不会导致延迟或影响性能。一旦检测到攻击流量（亚秒级），我们的系统就会生成精准匹配攻击模式的实时特征，在不影响合法流量的情况下缓解攻击。

指纹一旦生成，就会被作为一个临时缓解规则传播到 Cloudflare 边缘上的最优位置，以实现最具成本效益的缓解。在这个特定案例中，与大多 L3/4 DDoS 攻击一样，规则被内联推送到 Linux 内核 eXpress Data Path (XDP)中，以线速丢弃攻击数据包。

Cloudflare DDoS 保护系统的概念图

进一步了解 Cloudflare 的 DDoS 保护系统。

帮助构建更好的互联网

Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网——对每个人都更安全、更快、更可靠。 DDoS 团队的愿景源于这个使命：我们的目标是让 DDoS 攻击的影响成为历史。无论是 Meris 僵尸网络（曾发动一些史上最大规模的 HTTP DDoS 攻击），近期针对 VoIP 提供商的攻击，还是这种正在对互联网资产发动 DDoS 攻击的 Mirai 变种, Cloudflare 的网络都能自动检测并缓解 DDoS 攻击。 Cloudflare 为各种互联网资产提供一个安全、可靠、高性能且可定制的平台。要进一步了解 Cloudflare 的 DDoS 保护，请联系我们或在这里试用 Cloudflare 的 Free 计划。