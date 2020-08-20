橙色云与次要 DNS

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什么是次要 DNS？

在传统意义上，次要 DNS 服务器充当主要权威性 DNS 服务器的备份。主要服务器上的记录发生更改时，将进行区域传送使次要 DNS 服务器与主服务器保持同步。然后，次要服务器可以像主要服务器一样提供记录，但是只能由主要服务器进行更改，次要服务器则不行。这可以在许多不同的服务器之间创造冗余，服务器也可根据需要分散于各处。

有许多利用次要 DNS 的常用方法，其中一些有：

次要 DNS 充当被动备份 - 次要 DNS 服务器处于闲置状态，直到主服务器停机，这时可能发生可故障转移，并且次要服务器可以开始提供记录。 次要 DNS 充当主动备份 - 次要 DNS 服务器与主服务器一起工作以提供记录。 次要 DNS 使用隐藏主模型 - 注册商处的域名服务器记录仅指向次要服务器，实质上将它们视为主要域名服务器。

什么是 Secondary DNS Override？

Secondary DNS Override 基于使用隐藏主模型的次要 DNS 而构建，让我们的客户不仅能够按他们告诉我们的方式提供记录，还可以通过 Cloudflare 的网络代理任何 A/AAAA/CNAME 记录。这与 Cloudflare 当前作为主要 DNS 提供商的工作方式类似。

请思考以下示例：

example.com Cloudflare IP - 192.0.2.0

example.com 原始 IP - 203.0.113.0

为了利用 Cloudflare 的安全和性能服务，我们需要确保原始 IP 对互联网保持隐藏。

图 1：没有隐藏主要域名服务器的次要 DNS

图 1 显示，在没有隐藏主要域名服务器时，解析器可以选择查询其中任何一个。这将产生两个问题：

违反 RFC 1034 和 RFC 2182，因为 Cloudflare 服务器的响应将与主要域名服务器不同。 原始 IP 将暴露给互联网。

图 2：有隐藏主要域名服务器的次要 DNS

图 2 显示，解析器始终会查询 Cloudflare 次要 DNS 服务器。

Secondary DNS Override 的工作方式

Secondary DNS Override UI 看起来与主 UI 相似，唯一的区别是无法编辑记录。

图 3：Secondary DNS Override 仪表板

在图 3 中，所有记录均已从主 DNS 服务器传送过来。test-orange 和 test-aaaa-orange 已重写为通过 Cloudflare 网络进行代理，而 test-grey 和 test-mx 则被视为常规 DNS 记录。

我们在幕后存储重写记录，这些记录基于名称与传送来的记录配对。对于次要重写，我们在重写记录时不关心其类型，原因有两点：

根据 RFC 1912，您无法拥有与任何其他记录同名的 CNAME 记录。（这不适用于某些 DNSSEC 记录，具体参见 RFC 2181） A 和 AAAA 记录都是地址类型记录，应在同一名称下全部代理或全部不代理。

这意味着，如果您有几个名称均为“example.com”的 A 和 AAAA 记录，倘若其中之一被代理，则所有记录都将被代理。UI 通过“橙色云”按钮帮助抽象我们要存储其他重写记录的念头，点击这个按钮将创建一个重写记录，并应用到具有该名称的所有 A/AAAA 或 CNAME 记录。

顶端处的 CNAME

通常，不允许将 CNAME 放在区域的顶端。示例：

example.com CNAME other-domain.com

这是不被允许的，因为这意味着将存在至少一个其他 SOA 记录和另一个同名的 NS 记录，而这与上文提到的 RFC 1912 相悖。Cloudflare 可以通过使用 CNAME 拉平来解决这一问题，这是当今主要 DNS 产品中常用的技术。当查询进入我们的权威服务器时，CNAME 拉平允许我们返回地址记录而不是 CNAME 记录。

与上文中有关禁止 Secondary DNS Override UI 编辑记录的说法相反，顶端处的 CNAME 是此规则的一个例外。除了常规的次要 DNS 记录，用户还可以在顶端处创建 CNAME，但这里也适用 RFC 1912 中定义的相同规则。这意味着，顶端处的 CNAME 记录可以视为常规 DNS 记录或代理记录，具体取决于用户的决定。不管顶端记录中 CNAME 的代理状态如何，它都将重写从主要 DNS 服务器传送来的所有其他 A/AAAA 记录。

合并顶端处的次要、重写和 CNAME 记录

在编辑记录时，我们会在顶端处进行次要、重写和 CNAME 记录的所有合并。这意味着，当 DNS 请求进入边缘的权威服务器时，我们仍然可以在极快的时间内返回记录。具体工作流程如图 4 所示。

图 4：记录合并过程

在区域构建器中执行如下步骤：

检查顶端处是否有任何 CNAME，如果存在，则重写顶端处的所有其他 A/AAAA 次要记录。 对于每个次要记录，检查是否存在匹配的重写记录，如果存在，则将重写记录的代理状态应用到具有该名称的所有次要记录。 所有其他次要记录保持不变。

入门

对于希望利用 Cloudflare 网络的所有用户，Secondary DNS Override 是一个不错的选项，他们无需将其所有区域传送到作为主要提供商的 Cloudflare DNS。安全性和访问控制可以在主要服务器一侧进行管理，不必担心 Cloudflare 一侧对信息进行未经授权的编辑。

Secondary DNS Override 目前在 Enterprise 计划中可用，如果您想要利用，请告知您的客户团队。如需关于 Secondary DNS Override 的其他文档，请参阅我们的支持文章。