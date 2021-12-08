隆重宣布 Foundation DNS —— Cloudflare 的全新高级 DNS 产品

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今天，我们宣布 Foundation DNS，Cloudflare 的全新高级 DNS 产品，提供无以伦比的可靠性和卓越的性能，能满足 IT 基础设施团队最复杂的需求。

我们先谈价格

当你签署企业 DNS 协议时，DNS 供应商通常会要求你提供三个参数来生成报价：

区域的数量

每月 DNS 请求总数

所有区域的 DNS 记录总数

有些供应商更复杂一些，很多供应商提供价格计算器，或不透明的“联系我们”定价。要制定一个有关如何成长的预算格外的复，但我们可以帮你做得更好。为什么不让它变得更加简单呢？我们决定，Foundation DNS 的定价仅基于企业客户的一个参数：每月 DNS 查询总数。通过这样做，我们预计能为企业节省支出，更重要的是，简化企业的 DNS 账单。

不用担心，一如我们其他产品，DDoS 缓解依然是不计量的。如果您的名称服务器遭到 DDoS 攻击，或者一到两个月的 DNS 查询数量超过额度，也不会有任何隐藏的超额费用。

为什么 DNS 如此重要？

域名系统（DNS）几乎和互联网本身一样老。DNS 最早是在 1983 年的 RFC882 和 RFC883 中定义的，目的是在主机名和 IP 地址之间建立映射。当时，作者明智地指出：“（互联网）是一个庞大的系统，可能会变得大得多。” [RFC882]。今天，仅在最大的顶级域名（TLD）之一 “.com” 下就有接近 1.6 亿个域名[source]。

按照设计，DNS 是一个层次结构和高度分布式的系统，但作为最终用户，您通常仅会与解析器（1）进行通信，解析器要么由您的互联网服务提供商（ISP）分配或运营，要么由您的雇主或自己直接配置。解析器与其中一个根服务器（2）、负责的 TLD 服务器（3）和相关域的权威名称服务器（4）进行通信。在很多情况下，以上四方由不同的实体运营，并位于不同的地区，甚至处于不同的大陆。

正如我们近期看到的情况，如果您的 DNS 基础设施宕机，您将面临严重问题，有可能损失大量金钱，声誉受损。因此，作为域名所有者，您希望针对域的 DNS 查询在任何时候都得到响应，并且越快越好。那么，您可以怎么做呢？您不能影响已配置的解析器。您不能影响根服务器。您可以通过挑选具有相应 TLD 的域名来选择哪一个 TLD 服务器会被涉及。但如果您因其他原因局限于某个 TLD，那么这也将不受您控制。您能轻易影响到的是自己的权威名称服务器。因此，让我们仔细看一下 Cloudflare 的权威 DNS 产品吧。

Cloudflare 权威 DNS 简介

权威 DNS 是我们最老的产品之一，我们花了大量时间来将其打造成精品。我们的任播网络覆盖超过 250 个城市，使所有 DNS 查询都得到响应。因此我们能提供极致的性能，并始终能够保证全球可用性。此外，凭借在缓解 DDoS 攻击方面的丰富经验，我们能防止任何人破坏我们的名称服务器以及客户的域。

DNS 对 Cloudflare 具有至关重要的作用，这是因为，直到 Magic Transit 发布前，DNS 将互联网上的每一个用户引导到 Cloudflare 以保护和加速客户的应用。如果我们 DNS 应答缓慢，Cloudflare 也将快不起来。如果我们的 DNS 没有应答，Cloudflare 也就不可用。我们的权威 DNS 的速度和可靠性对 Cloudflare 的速度和可靠性至关重要，对我们的客户也是如此。随着客户与我们一起成长，客户也推动了我们的 DNS 基础设施发展。今天，我们最大的客户区域拥有超过 300 万条记录，前 5 位的记录数合计接近 1000 万条。这些客户都依赖于 Cloudflare 来在数秒（而非数分钟）内将新的 DNS 记录更新推送到我们的边缘。鉴于这种重要性和客户的需求，多年来，我们的专门 DNS 工程团队已得到发展壮大，专注于使我们的 DNS 堆栈快速和可靠。

DNS 生态系统的安全也很重要。Cloudflare 一直是 DNSSEC 支持者。通过 DNSSEC 签名和验证DNS 应答可以确保中间人攻击者不能劫持应答和重定向流量。Cloudflare 一直向所有计划级别的用户免费提供 DNSSEC，并将继续将其作为 Foundation DNS 的一个免费选项。对于同时选择 Cloudflare 作为注册机构的客户，简单地一键部署 DNSSEC 是另一个重要功能，确保客户的域免遭劫持，用户得到保护。我们也支持 RFC 8078 在外部注册机构的一键部署。

但还有一些其他问题会导致互联网的一部分停止工作，而且大多不受我们控制：路由泄漏 或更严重的路由劫持。虽然 DNSSEC 能帮助缓解路由劫持，但不幸的是，并非所有递归解析器都会验证DNSSEC。即使解析器进行了验证，针对名称服务器的路由泄漏或劫持仍将导致宕机。如果所有名称服务器 IP 都受到这一事件影响，您的域将变得无法解析。

对于很多提供商，每个名称服务器通常仅解析到一个 IPv4 和一个 IPv6 地址。如果这个 IP 地址不可达（例如，因为网络拥塞，或更糟糕的路由泄漏），那么整个名称服务器将变得不可用，导致您的域变得不可解析。更糟糕的是，一些提供商甚至为其所有的名称服务器使用相同的 IP 子网。因此，一旦这个子网出现问题，所有名称服务器都将下线。

我们看一个例子：

所有名称服务器 IP 都是 205.251.192.0/21 的一部分。幸运的是，AWS 现在 通过RPKI 签名所有的 IP 范围，降低了泄漏的可能性……前提是解析器 ISP 验证 RPKI。但如果解析器 ISP不验证 RPKI 且这个子网被遭到泄漏或劫持，解析器将无法到达任何一个名称服务器，aws.com 将变得不可解析。

$ dig aws.com ns +short ns-1500.awsdns-59.org. ns-164.awsdns-20.com. ns-2028.awsdns-61.co.uk. ns-917.awsdns-50.net. $ dig ns-1500.awsdns-59.org. +short 205.251.197.220 $ dig ns-164.awsdns-20.com. +short 205.251.192.164 $ dig ns-2028.awsdns-61.co.uk. +short 205.251.199.236 $ dig ns-917.awsdns-50.net. +short 205.251.195.149

理所当然的是，Cloudflare 为我们所有路由签名，并正推动整个互联网最大程度减少路由泄漏的影响，但在 RPKI 得到广泛部署前，我们能采取什么措施来确保我们的 DNS 系统能在路由泄漏中屹立不倒呢？

今天，当您通过 Free、Pro、Business 或 Enterprise 计划使用 Cloudflare DNS 时，您的域获得两个形如 .ns.cloudflare.com 的名称服务器，其中 是一个随机名称。

正如前面所说，为了让一个域可用，其名称服务器必须可用。因此，这些名称服务器每一个都解析到 3 个任播 IPv4 地址和 3 个任播 IPv6 地址。

$ dig isbgpsafeyet.com ns +short tom.ns.cloudflare.com. kami.ns.cloudflare.com.

这里需要注意的关键细节是，3 个 IPv4 地址和 3 个 IPv6 地址的每一个都分别来自不同的 /8 IPv4 块和 /45 IPv6 块。因此，要使您的名称服务器在 IPv4 上变得不可用，路由泄漏必须准确地影响所有 3 个 /8 IPv4 块的对应子网。此类事件虽然理论上有可能，但实际上几乎不可能发生。

$ dig tom.ns.cloudflare.com a +short 173.245.59.147 108.162.193.147 172.64.33.147 $ dig tom.ns.cloudflare.com aaaa +short 2606:4700:58::adf5:3b93 2803:f800:50::6ca2:c193 2a06:98c1:50::ac40:2193

使用 Foundation DNS 的客户将被分配一组新的高级名称服务器，托管于 foundationdns.com 和foundationdns.net。与默认 Cloudflare 名称服务器相比，这些名称服务器甚至更有韧性。有关我们如何做到这一切的更多详情，我们将在明年初予以宣布，敬请关注。所有外部 Cloudflare 域（例如 cloudflare.com）将在新的一年迁移到这些名称服务器。

还有更多

我们欣然宣布将推出两个备受期待的功能：

支持辅助 DNS 的传出区域转移

权威和辅助 DNS 查询的 Logpush

这两个功能将作为 Foundation DNS 的一部分提供，对 Enterprise 客户而言，将无任何额外费用。让我们详细介绍一下这两个功能，了解它们如何使我们的 DNS 产品变得更好。

支持辅助 DNS 的传出区域转移

什么是辅助 DNS，它为何重要？许多大型企业都要求使用多个 DNS 提供商，作为一个提供商不可用时的冗余。要做到这一点，他们可以将其域的 DNS 记录添加到两个独立的平台，并手动保持区域文件同步——这被称为“多主”设置。通过辅助 DNS，有两种机制可自动使用“主-辅”设置：

DNS NOTIFY：主名称服务器将区域的每一个更改通知辅助名称服务器。一旦辅助名称服务器收到 NOTIFY，就会向主服务器发出区域转移请求来进行同步。

SOA 查询：辅助名称服务器定期查询区域的 SOA 记录，并检查 SOA 中找到的序列号是否与辅助名称服务器存储在该区域的 SOA 记录中存储的最新序列号相同。如果区域的新版本可用，它将向主服务器发出区域转移请求，以获得这些更改。

如果您想深入了解辅助 DNS 的工作原理，可阅读 Alex Fattouche 的这篇博客文章。另一种主-辅设置将主服务器隐藏起来，因而被称为“隐主”设置。这种设置的不同之处是，仅辅助服务器用作权威服务器，换言之，仅辅助服务器被配置到域的注册机构中。下图显示了这些不同的设置。

自 2018 年以来，我们一直支持主-辅设置，其中 Cloudflare 作为辅助名称服务器。这意味着，从我们角度来看，我们接收来自主名称服务器的传入区域转移。

从今天开始，我们也将支持传出的区域转移，也就是充当主名称服务器的角色，一个或多个外部辅助名称服务器接收来自 Cloudflare 的区域转移。与传入转移一模一样，我们支持

通过 AXFR 和 IXFR 的转移

通过 DNS NOTIFY 自动通知在每一次更改时触发区域转移

使用 TSIG 的签名转移，以确保区域文件在转移过程中得到验证

权威和辅助 DNS 的 Logpush

Cloudflare 热爱日志。在 2021 年第三季度，我们平均每秒处理 2800 万个 HTTP 请求和 1360 万个 DNS 查询，每天拦截 760 亿个威胁。所有这些事件都在日志存储一段时间，以便在仪表板中为用户提供近乎实时的分析。对于那些想要——或者必须——永久存储这些日志的客户，我们在 2019 年打造了 Logpush 。Logpush 允许您近乎实时地将日志传送到我们的分析合作伙伴之一（Microsoft Azure Sentinel、Splunk、 Datadog 和 Sumo Logic），或者任何提供 R2 兼容 API 的云存储目的地。

今天，我们为增加了一个新的数据集：DNS 日志。要配置 Logpush 并传送您的域的 DNS 日志，请进入 Cloudflare 仪表板，创建一个新的 Logpush 任务，选择 DNS 日志，并配置您感兴趣的日志字段：

欢迎查看 开发文档，了解如何通过 API 进行这一操作的详细说明，以及有关新 DNS 日志字段的详细描述。

在查看基础设施中的 DNS 整体时，重要的是检查流量如何通过您的系统流动，以及流量的表现如何。归根到底，可用的处理能力、内存、服务器容量和总体计算资源是有限的。我们今天可用的工具中，最好和最重要的是 负载平衡 和运行状况监测。

Cloudflare 自 2016 年起就提供了一个负载平衡解决方案，支持客户以可扩展和智能的方式利用现有资源。但是我们的负载均衡器限于 A、AAAA 和 CNAME 记录。这涵盖了客户要求的很多主要用例，但没有涵盖所有用例。许多客户有更多的需求，如负载平衡 MX（电子邮件服务器）流量，SRV 记录（声明特定服务的流量应该通过的端口和权重），HTTPS 记录（确保对应流量使用安全协议，无论使用什么端口）等等。我们希望确保我们的客户的需求得到满足，并支持他们将业务目标与技术实现相结合的能力。

我们欣然宣布，已经添加了额外的运行状况监测方法，以支持负载平衡 MX、SRV、HTTPS 和 TXT 记录流量，无需进行任何额外配置。在 Cloudflare 中创建相应的 DNS 记录，并将您的负载平衡器设置为目的地……就是如此简单。通过利用 ICMP Ping、SMTP 和 UDP-ICMP 方法，客户将始终掌握其服务器的运行状况，并能根据各自的运行状况信息应用智能的转向决定。

关于智能转向，并没有一个万能的解决方案。不同的企业有不同的需求，考虑到服务器在世界各地的位置，以及客户所在位置则尤其如此。一个常用的经验法则是，将服务器放置在客户所在的地方。这确保了客户能够获得最佳的性能和本地化体验。一种常见的场景是，根据最终用户请求的来源来引导流量，并创建到最接近该区域的服务器的映射。Cloudflare 的地理转向能力允许我们的客户做到这一点——轻松地创建地区到池的映射，从而确保，如果我们看到一个来自东欧的请求，就将该请求发送到适当的服务器以满足该请求。但有时地区范围会相当大，导致无法按预期那样紧密地匹配上述映射的问题。

今天，我们欣然宣布，我们的地理转向功能提供国家支持。现在，客户可以从我们的 13 个地区中选择一个，或者选择一个特定的国家来映射到他们的池中，从而进一步细化并控制客户流量在通过他们的系统时应该如何表现。国家级别的转向，以及我们支持负载平衡更多 DNS 记录的新运行状况监测方法，这两个功能将从 2021 年 1 月开始提供。

推动 DNS 生态系统发展

此外，我们还有一些令人兴奋的消息要宣布：我们有关 Multi-Signer DNSSEC (RFC8901)的工作即将完成，计划在 2022 年第一季度推出。这有何意义呢？大型企业的两个常见诉求是：

冗余：拥有多个 DNS 提供商为其域提供权威响应

真实性：部署 DNSSEC，以确保 DNS 响应能得到正确验证

这两个诉求都可以通过如下方式满足：让主名称服务器为域签名，并将其 DNS 记录和记录签名一同转移到辅助名称服务器，后者将按原样提供。Cloudflare 辅助 DNS 现已支持这种设置。转移预签名区域时不受支持的是非标准 DNS 特性，如国家级别转向。这就是 Multi-Signer DNSSEC 可以发挥作用的地方了。两个 DNS 提供商均需要知道另一个提供商的签名密钥，并执行自己的在线（或实时）签名。如果您想进一步了解 Multi-Signer DNSSEC 的工作原理，请查看 APNIC 发布的这篇博客文章。

最后但并非最不重要的一点是，Cloudflare 将作为金会员加入 DNS 运营、分析和研究中心（DNS-OARC）。我们将与其他研究人员和 DNS 基础设施运营者携手合作，努力解决最具挑战性的问题，并继续致力于开发新的标准和功能。

“对于在消费者要求性能和可靠性的边缘管理和交付内容，DNS 是一个关键的工具。Cloudflare 是 DNS 社区的重要成员，多年来一直定期参加 OARC 研讨会，向我们专注于 DNS 的受众展示他们的创新和运营成果。 我们热烈欢迎他们成为我们社区的正式成员，并期望他们作为 OARC 黄金会员继续做出独特的贡献。”- Keith Mitchell, OARC 总裁

虽然 Cloudflare 创立之日起我们就一直研究 DNS，但我们仍只是刚刚起步。我们知道，未来的客户将要求更多精细化和具体的功能，Foundation DNS 的推出是我们打下的一个基础，以便我们继续在 DNS 的所有层面继续投资，并打造全世界功能最丰富的企业级 DNS 平台。如果您有任何想法，欢迎告诉我们您一直梦想您的 DNS 提供商能做到的事情。如果您希望帮助我们打造这些功能，我们正在招贤纳士。