了解 Facebook 如何从互联网上消失

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今天的 UTC 时间 15:51，我们打开一个标题为 “Facebook DNS 查询返回 SERVFAIL”的内部事件，因为我们担心自己的 DNS 解析服务 1.1.1.1 出了问题。但当我们准备在公共状态页发布信息时，我们意识到还有更严重的事情在发生。

社交媒体迅速爆发，我们的工程师也迅速确认了所讨论的事情。事实上，Facebook 及其相关服务 WhatsApp 和 Instagram 已全部宕机。它们的 DNS 名称已停止解析，它们的基础设施 IP 无法访问。好像有人一下子从它们的数据中心“拔掉了电缆”，切断了它们与互联网的连接。

这并不是 DNS 本身的问题，但 DNS 故障是我们看到的一次 Facebook 更大规模宕机的第一个症状。

怎么可能发生这样的事情？

Facebook 现已发布了一篇博客文章，提供了一些内部所发生事情的细节。从外部来看，我们看到本博文中给出的 BGP 和 DNS 问题，但问题实际上始于一个配置更改，其影响了整个内部骨干网络。这最终发展成 Facebook 及其他服务消失，且内部员工难以将其恢复。

Facebook 发布了另一篇博文，更详细地说明了所发生的情况。您可以阅读该博文以了解内部观点，并将本博文作为外部观点。

如下为我们从外部看到的情况。

认识 BGP

BGP 表示边界网关协议。这是在互联网上的自治系统（AS）之间交换路由信息的一种机制。使互联网正常工作的大型路由器有大量不断更新的可能路由列表，用于将每个网络数据包发送到最终目的地。如果没有 BGP，互联网路由器就不知道该做什么，互联网也就无法运作。

互联网实际上就是一个网络组成的网络，它是通过 BGP 绑定在一起的。BGP 让某个网络（如 Facebook）向其他组成互联网的网络公告自己的存在。在我们写这篇博文时，Facebook 没有公告其存在，ISP 和其他网络无法找到 Facebook 的网络，导致其不可访问。

每个独立的网络都有一个 ASN：自治系统号。自治系统（AS）是一个具有统一内部路由策略的独立网络。AS 可以产生前缀（假设它们控制一组 IP 地址），也可以传输前缀（假设它们知道如何到达特定的 IP 地址组）。

Cloudflare 的 ASN 是 AS13335。每个 ASN 都需要使用 BGP 向互联网公告其前缀；否则无人会知道如何连接，不知道到哪里找到我们。

我们学习中心很好地概述了 BGP 和 ASN 的定义及其工作原理。

在这个简化的图中，可以看到互联网上的 6 个自治系统和两个可能的路由（数据包的传输途径）。AS1 → AS2 → AS3 速度最快，AS1 → AS6 → AS5 → AS4 → AS3 速度最慢，但可在第一个路由失败时使用。

在 UTC 15:58，我们注意到 Facebook 已停止公告对其路由的前缀。那意味着，至少 Facebook 的 DNS 服务器是不可用的。因此，Cloudflare 的 1.1.1.1 DNS 解析器不再响应查询 facebook.com IP 地址的请求。

同时，其他 Facebook IP 地址依然被路由，但并不是特别有用，因为在没有 DNS 的情况下，Facebook 及相关服务实际上是无法访问的：

我们跟踪在我们全球网络中看到的所有 BGP 更新和公告。鉴于我们的规模，我们收集的数据让我们了解到互联网是如何连接的，在世界任何地方的流量应从何处发出并前往何处。

BGP UPDATE 消息通知路由器您对前缀进行的任何更改，或者完全撤销该前缀。在检查我们的时间序列 BGP 数据库时，我们从 Facebook 收到的更新数量中可以清楚这种情况。通常这个表是相当平静的：Facebook 不会每一分钟都对其网络进行大量更改。

route-views>show ip bgp 185.89.218.0/23 % Network not in table route-views> route-views>show ip bgp 129.134.30.0/23 % Network not in table route-views>

但在 UTC 时间 15:40 左右，我们看到来自 Facebook 的路由更改达到峰值。那就是问题开始的时候。

route-views>show ip bgp 129.134.30.0 BGP routing table entry for 129.134.0.0/17, version 1025798334 Paths: (24 available, best #14, table default) Not advertised to any peer Refresh Epoch 2 3303 6453 32934 217.192.89.50 from 217.192.89.50 (138.187.128.158) Origin IGP, localpref 100, valid, external Community: 3303:1004 3303:1006 3303:3075 6453:3000 6453:3400 6453:3402 path 7FE1408ED9C8 RPKI State not found rx pathid: 0, tx pathid: 0 Refresh Epoch 1 route-views>

如果分别看路由公告和撤销，我们就能更好地了解发生了什么。路由被撤销，Facebook 的 DNS 服务器下线，问题发生后一分钟，Cloudflare 的工程师已经在困惑为何 1.1.1.1 无法解析 facebook.com，并担心是否我们的系统发生了某种故障。

受路由撤销影响，Facebook 及其网站实际上已经切断了自己与互联网的连接。

DNS 受到影响

作为直接后果，世界各地的所有 DNS 解析器都停止解析它们的域名。

这是因为，和互联网的其他很多系统一样，DNS 也有它的路由机制。当有人在浏览器中输入 https://facebook.com 的 URL 时，DNS 解析器（负责将域名转换为实际要连接到的 IP 地址）首先检查其缓存中是否有内容并使用。如无，它会尝试从域名服务器中获取答案，后者通常由拥有它的实体托管。

如果名称服务器无法访问或因为其他原因而没有响应，则返回 SERVFAIL，浏览器向用户发出一个错误提示。

我们的学习中心也详细地解释了 DNS 的工作原理。

➜ ~ dig @1.1.1.1 facebook.com ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 31322 ;facebook.com. IN A ➜ ~ dig @1.1.1.1 whatsapp.com ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 31322 ;whatsapp.com. IN A ➜ ~ dig @8.8.8.8 facebook.com ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 31322 ;facebook.com. IN A ➜ ~ dig @8.8.8.8 whatsapp.com ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 31322 ;whatsapp.com. IN A

由于 Facebook 停止通过 BGP 公告其 DNS 前缀，我们及其他所有人的 DNS 解析器无法连接到它们的名称服务器。结果是，1.1.1.1、8.8.8.8 和其他主要的公共 DNS 解析器都开始发布（或缓存）SERVFAIL 响应。

但这还不是全部。现在人类行为和应用程序逻辑开始发挥作用，导致另一个指数级增长的效应。更多 DNS 流量海啸般接踵而来。

发生这种情况的一个原因是，应用程序不接受错误这个答案并开始重试，有时会十分积极，这是因为最终用户也不接受错误这个答案并开始刷新页面，或退出并重启其应用程序，有时也十分积极。

这就是我们在 1.1.1.1 上看到的流量（请求数）上升：

因此，由于 Facebook 和它们的网站规模巨大，我们在世界各地的 DNS 解析器处理的请求数都相当于平时的 30 倍，从而可能给其他平台造成延迟和超时问题。

幸运的是，1.1.1.1 是免费、私密、快速的（独立 DNS 监测工具 DNSPerf 可证明这一点）和可扩展的，因此我们受到的影响非常小，能够继续服务我们的用户。

我们绝大部分 DNS 请求都在 10 毫秒内得到解析。同时，极小部分的 p95 和 p99 百分位响应时间有所增加，可能是因为过期的 TTL 不得不求助于 Facebook 名称服务器并超时。10 秒 DNS 超时在工程师中是众所周知的。

影响到其他服务

人们寻找其他选择，并想知道更多或讨论正在发生的事情。当 Facebook 开始无法访问时，我们开始看到对 Twitter、Signal 和其他消息和社交媒体平台的 DNS 查询增加。

我们还看到，我们的 WARP 流量往返 Facebook 受影响的 ASN 32934 的不可达性带来的另一个副作用。此图显示 UTC 15:45 至 16:45 之间每个国家的流量与三个小时前的对比。在全球范围内，往返 Facebook 网络的 WARP 流量完全消失了。

互联网

今天的事件提醒我们，互联网是一个非常复杂且相互依赖的系统，包含数以百万计的系统，通过各种协议协调工作。各个实体之间的信任、标准化和合作是互联网能为全球近 50 亿活跃用户服务的核心。

在 UTC 21:00 左右，我们看到来自 Facebook 网络的 BGP 活动再次出现，并在 UTC 21:17 达到峰值。

此图显示 DNS 名称 ‘facebook.com’ 在Cloudflare DNS 解析器 1.1.1.1.上的可用性。它在 UTC 15:50 左右变成不可用，并在 UTC 21:20 恢复。

毫无疑问，Facebook、WhatsApp 和 Instagram 服务将需要更长时间才能上线，但在 UTC 21:28，Facebook 看来已重新连接到全球互联网，DNS 再次工作。