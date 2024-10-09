Cloudflare 缓解了破纪录的 7100 万个请求/秒的 DDoS 攻击
2023-02-13
上周末发生的 DDoS 攻击已破纪录。上周末，Cloudflare 检测到并缓解了几十起超大体量的 DDoS 攻击。大多数攻击的峰值范围为 5000-7000 万个请求/秒 (rps)，最大的一次攻击超过 7100 万个 rps...继续阅读 »
2023-02-13
上周末发生的 DDoS 攻击已破纪录。上周末，Cloudflare 检测到并缓解了几十起超大体量的 DDoS 攻击。大多数攻击的峰值范围为 5000-7000 万个请求/秒 (rps)，最大的一次攻击超过 7100 万个 rps...继续阅读 »
2022-07-14
我们将发起每秒 2600 万个请求 DDoS 攻击的僵尸网络命名为“Mantis”，因为它就像螳螂虾那样，个头虽小却很强悍...
2022-06-14
在上周，Cloudflare 自动检测并缓解了一次 2600 万 rps 的 DDoS 攻击，这是有史以来最大规模的 HTTPS DDoS 攻击...
2021年8月19日
今年初夏，Cloudflare 的自主边缘 DDoS 保护系统自动检测并缓解了一次每秒 1720 万个请求 (rps) 的 DDoS 攻击，这个攻击规模相当于我们过去已知任何一次攻击的近三倍。作为对比，...