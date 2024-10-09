Cloudflare 缓解了破纪录的 7100 万个请求/秒的 DDoS 攻击

2023-02-13

上周末发生的 DDoS 攻击已破纪录。上周末，Cloudflare 检测到并缓解了几十起超大体量的 DDoS 攻击。大多数攻击的峰值范围为 5000-7000 万个请求/秒 (rps)，最大的一次攻击超过 7100 万个 rps ...