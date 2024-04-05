在 Workers AI 上使用 LoRAs 运行微调模型
2024/04/02
Workers AI 现在支持使用 LoRA 对模型进行微调。但是，LoRA 的定义及其工作原理是什么呢？在这篇文章中，我们将探讨模型微调、LoRA 甚至是一些数学原理，分享 LoRA 底层工作原理的详细信息...继续阅读 »
2024/04/02
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2024/03/31
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2024/03/11
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2024/03/04
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