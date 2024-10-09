악의적인 페이로드 로깅으로 WAF의 가시성 개선
2025-11-24
WAF는 Cloudflare의 고객이 특정 작업을 수행하는 이유에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 방법을 제공합니다. 인사이트가 세분화되고 정확할수록 더 재현 가능하고 이해하기 쉬워집니다. 개선된 악의적인 페이로드 로깅은 그러한 방법 중 하나입니다. ...계속 읽기 »
2025-11-24
WAF는 Cloudflare의 고객이 특정 작업을 수행하는 이유에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 방법을 제공합니다. 인사이트가 세분화되고 정확할수록 더 재현 가능하고 이해하기 쉬워집니다. 개선된 악의적인 페이로드 로깅은 그러한 방법 중 하나입니다. ...계속 읽기 »
2022-03-15
현재 우리는 이 새로운 디자인의 WAF를 모두에게 선보일 예정입니다! 그를 위하여 Cloudflare WAF의 성능을 최대한 활용할 수 있도록 안내해주는 설명서를 업데이트하고 있습니다...
2021-12-06
오늘, 고객이 하드웨어 방화벽 어플라이언스에서 차세대 네트워크용으로 구축된 진정한 클라우드 네이티브 방화벽으로 전환하도록 지원하는 새로운 기능을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. Cloudflare One은 관리자들이 모든 사용자와 리소스에 대해 일관...
2021-03-22
Magic WAN은 기업 전체 네트워크에 대해 비용 및 운영의 복잡성을 감소시키면서 안전한 고성능의 연결성과 라우팅을 제공합니다...
2020-05-06
Cloudflare 봇 매니지먼트 플랫폼을 구축하는 것은 멋진 경험이었습니다. 분산형 시스템, 웹 개발, 머신 러닝, 보안 및 연구(그리고 그 사이의 모든 분야)를 한데 결합하는 동시에 강력한 동기로 무섭게 적응하는 공격자들과 맞서는 일이기 때문입니다....