악의적인 페이로드 로깅으로 WAF의 가시성 개선

2025-11-24

WAF는 Cloudflare의 고객이 특정 작업을 수행하는 이유에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 방법을 제공합니다. 인사이트가 세분화되고 정확할수록 더 재현 가능하고 이해하기 쉬워집니다. 개선된 악의적인 페이로드 로깅은 그러한 방법 중 하나입니다. ...