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하드웨어 방화벽을 Cloudflare One으로 교체하세요

2021-12-06

CIO WeekCloudflare OneFirewallCloudflare Gateway보안Zero Trust

오늘, 고객이 하드웨어 방화벽 어플라이언스에서 차세대 네트워크용으로 구축된 진정한 클라우드 네이티브 방화벽으로 전환하도록 지원하는 새로운 기능을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. Cloudflare One은 관리자들이 모든 사용자와 리소스에 대해 일관...