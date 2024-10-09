모두가 WAF를 받습니다!
2022-03-15
오늘날 Cloudflare WAF(웹 애플리케이션 방화벽) 관리 규칙 집합을 모든 Cloudflare 요금제에 무료로 제공함으로써 이를 다시 수행하고 있습니다...계속 읽기 »
2022-03-15
오늘날 Cloudflare WAF(웹 애플리케이션 방화벽) 관리 규칙 집합을 모든 Cloudflare 요금제에 무료로 제공함으로써 이를 다시 수행하고 있습니다...계속 읽기 »
2022-01-17
Cloudflare의 Free 요금제를 이용하는 고객에게 Cloudflare에서 자동으로 감지하고 완화했던 HTTP DDoS 공격에 대한 경보를 실시간으로 제공하게 되었음을 기쁜 마음으로 발표합니다. 실시간 DDoS 경보는 원래 1년 전에 발표되었지만, Pro 요금제 이상을 이용하는 고객에게 제공되었습니다. ...
2021-01-22
전세계의 정부 및 의료 기관들은 현재 COVID-19 백신의 공정하고 효율적인 보급이라는 역사상 가장 어려운 물류 문제로 어려움을 겪고 있습니다. ...