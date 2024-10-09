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Log4J (KO)

Cloudflare 보안 팀에서 Log4j 2 취약점에 대응한 방법

2021-12-10

Vulnerabilities보안Log4J (KO)Log4Shell (KO)

Cloudflare에서는 새로운 보안 취약점에 대해 알게 되었을 때 빠르게 두 가지의 개별 문제에 대한 답을 마련하기 위해 여러 팀을 불러 모았습니다. 첫 번째 질문은 '고객의 인프라를 보호하기 위해 무엇을 할 수 있는지'이며 두 번째 질문은 '당사의 환경을 안전하게 유지하기 ...

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2021년 12월 10일

Log4j2 내 취약점(CVE-2021-44228)

어제였던 2021년 12월 9일, 널리 쓰이는 Java 기반 로깅 패키지인 Log4j에서 아주 심각한 취약점이 발견되었습니다. RCE(Remote Code Execution)라고 일컬어지는 이 취약점은 공격자가 원격 서버에서 코드를 실행할 수 있게 합니다. Java와 Log4j가 얼마나 널리 쓰이고 있는지를 생각하면 이 취약점은 어쩌면 Heartbleed와 ShellShock 이후로 인터넷에서 발견된 가장 심각한 취약점 중 하나일 것입니다....

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