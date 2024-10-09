Cloudflare의 AI WAF가 Ivanti Connect Secure의 치명적인 zero-day 취약점을 선제적으로 감지한 방법
2024-01-23
2024년 1월 17일, 그 두 가지 취약점을 구체적으로 다루는 긴급 규칙을 발표한 Cloudflare는 AI 모델을 활용하지 않는 고객이 이러한 위협에 대처하는 데 큰 도움이 되었습니다...계속 읽기 »
2024-01-23
2024년 1월 17일, 그 두 가지 취약점을 구체적으로 다루는 긴급 규칙을 발표한 Cloudflare는 AI 모델을 활용하지 않는 고객이 이러한 위협에 대처하는 데 큰 도움이 되었습니다...계속 읽기 »
2021-12-15
CVE-2021-44228에 바로 이어서 두 번째 Log4J CVE가 CVE-2021-45046으로 등록되었습니다. CVE-2021-44228을 대상으로 이전에 출시되었던 규칙은 이 신규 CVE에...
2021-12-10
어제였던 2021년 12월 9일, 널리 쓰이는 Java 기반 로깅 패키지인 Log4j에서 아주 심각한 취약점이 발견되었습니다. RCE(Remote Code Execution)라고 일컬어지는 이 취약점은 공격자가 원격 서버에서 코드를 실행할 수 있게 합니다. Java와 Log4j가 얼마나 널리 쓰이고 있는지를 생각하면 이 취약점은 어쩌면 Heartbleed와 ShellShock 이후로 인터넷에서 발견된 가장 심각한 취약점 중 하나일 것입니다....
2021-12-10
널리 쓰이는 Apache Log4j 유틸리티(CVE-2021-44228)에 영향을 미치는, 원격 코드 실행(RCE)으로 이어지는 제로 데이 익스플로잇이 2021년 12월 9일 공개되었습니다....