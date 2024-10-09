CVE-2021-45046으로부터 보호, 추가적인 Log4j RCE 취약점
2021-12-15
CVE-2021-44228에 바로 이어서 두 번째 Log4J CVE가 CVE-2021-45046으로 등록되었습니다. CVE-2021-44228을 대상으로 이전에 출시되었던 규칙은 이 신규 CVE에...계속 읽기 »
2021-12-15
CVE-2021-44228에 바로 이어서 두 번째 Log4J CVE가 CVE-2021-45046으로 등록되었습니다. CVE-2021-44228을 대상으로 이전에 출시되었던 규칙은 이 신규 CVE에...계속 읽기 »
2021-12-14
이 블로그 포스팅에서는 전 세계의 WAF 회피 패턴과 유출 시도, 시도한 취약점 공격에 대한 트랜드 데이터, CVE-2021-44228 공표 전에 볼 수 있었던 취약점 공격에 대한 정보를 다룰 예정입니다....
2021-12-14
2021년 12월 9일에 모두가 Apache Log4j 유틸리티에 영향을 주는 제로 데이 취약점 공격인 CVE-2021-44228에 대해 알게 되었습니다. Cloudflare에서는 이러한 취약점으로부터 ...
2021-12-10
Cloudflare에서는 새로운 보안 취약점에 대해 알게 되었을 때 빠르게 두 가지의 개별 문제에 대한 답을 마련하기 위해 여러 팀을 불러 모았습니다. 첫 번째 질문은 '고객의 인프라를 보호하기 위해 무엇을 할 수 있는지'이며 두 번째 질문은 '당사의 환경을 안전하게 유지하기 ...
2021-12-10
Log4j에서 CVE-2021-44228을 완화하는 방법, 취약점이 발생하는 원인, 고객을 대상으로 한 Cloudflare의 완화에 대해 이전에 글을 썼습니다. 이 글을 쓰는 동안에도 당사는 취약점이 심각하므로 무료 고객도 보호해 드리고 있습니다....
2021년 12월 10일
어제였던 2021년 12월 9일, 널리 쓰이는 Java 기반 로깅 패키지인 Log4j에서 아주 심각한 취약점이 발견되었습니다. RCE(Remote Code Execution)라고 일컬어지는 이 취약점은 공격자가 원격 서버에서 코드를 실행할 수 있게 합니다. Java와 Log4j가 얼마나 널리 쓰이고 있는지를 생각하면 이 취약점은 어쩌면 Heartbleed와 ShellShock 이후로 인터넷에서 발견된 가장 심각한 취약점 중 하나일 것입니다....
2021년 12월 10일
널리 쓰이는 Apache Log4j 유틸리티(CVE-2021-44228)에 영향을 미치는, 원격 코드 실행(RCE)으로 이어지는 제로 데이 익스플로잇이 2021년 12월 9일 공개되었습니다....