모두가 WAF를 받습니다!

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Cloudflare에서는 파괴적 아이디어를 좋아합니다. 보안은 모든 사람이 액세스할 수 있는 것이어야 하며 그 결과로 인터넷이 모두를 위해 더 우수하고 안전해진다는 우리의 가장 중요한 믿음과 함께해주십시오.

빈말이 아닙니다. 예를 들어, 우리는 2014년에 Universal SSL을 발표했습니다. 하룻밤 사이에 백만 개 이상의 인터넷 자산에 SSL/TLS 암호화를 제공했으며, 이는 누군가가 한 푼이라도 결제하거나 인증서를 구성하지 않은 채로 이루어진 것입니다. 이는 고객뿐만 아니라 웹을 이용하는 모든 사람에게도 도움이 되었습니다.

2017년에는 무제한 DDoS 완화를 발표했습니다. 당사는 DDoS 대역폭에 대한 결제가 옳다고 생각하지 않았기 때문에 고객에게 결제를 요구한 적이 없었지만, 유료 고객이든 아니든 모든 사람에게 완전히 무제한 완화를 제공할 수 있는 네트워크 크기에 도달하는 데는 상당한 시간이 걸렸습니다.

아직도 종종 다음과 같은 질문을 받습니다. 어떻게 그렇게 할 수 있나요? 정말이지 간단합니다. 우리는 수월하게 확장할 수 있는 훌륭하고 효율적인 기술을 구축하여 이를 수행하므로 비용을 낮게 유지할 수 있습니다.

오늘날 Cloudflare WAF(웹 애플리케이션 방화벽) 관리 규칙 집합을 모든 Cloudflare 요금제에 무료로 제공함으로써 이를 다시 수행하고 있습니다.

우리가 이런 일을 하는 이유는 뭘까요?

세간의 이목을 끄는 취약성은 인터넷 전반에 걸쳐 중대한 영향을 미치며 모든 규모의 조직에 영향을 줍니다. 당사는 최근 Log4J에서 이를 확인했지만, 그 이전에도 Shellshock과 Heartbleed와 같은 주요 취약성은 인터넷 전반에 걸쳐 피해를 입혔습니다.

소규모 응용 프로그램 소유자와 팀은 빠르게 업데이트되는 보안 관련 패치를 적용할 시간이 항상 있지는 않으므로 많은 응용 프로그램이 손상되거나 악의적인 목적으로 사용되는 일이 발생합니다.

Cloudflare 프록시 뒤에는 수백만 개의 인터넷 자산이 있으므로 우리는 웹을 안전하게 보호할 의무가 있습니다. 그리고 우리는 모든 트래픽에 대한 완화 규칙을 배포하여 Log4J로 웹 보호 작업을 수행했으며, 여기에는 FREE 존이 포함됩니다. 당사는 이제 새로운 WAF 엔진을 기반으로 모든 요금제에 Cloudflare 무료 관리 규칙 집합을 제공함으로써 약속을 공식화하고 있습니다.

우리가 언제 이것을 하게 될까요?

Free 요금제를 사용하는 고객은 이미 보호를 받고 계십니다. 앞으로 몇 달간 모든 FREE 존 요금제 사용자는 대시보드의 Cloudflare WAF 사용자 인터페이스에 대한 액세스 권한을 부여받게 되며 새 규칙 집합을 배포하고 구성할 수 있습니다. 이 규칙 집합은 Shellshock 및 Log4J와 같이 세간의 이목을 끄는 취약성을 위한 완화 규칙을 제공합니다.

고급 WAF 주요 기능과 함께 더 광범위한 WAF 규칙 집합(Cloudflare 관리 규칙, Cloudflare OWASP 핵심 규칙 집합 및 Cloudflare 누출 자격 증명 확인 규칙 세트)에 액세스하려면, 고객은 여전히 PRO 이상의 요금제로 업그레이드해야 합니다.

과제

Cloudflare 전역 네트워크에서 초당 3,200만 개 이상의 HTTP 요청을 프록시 처리하므로 모든 단일 요청에 대해 WAF를 실행하는 것은 쉬운 일이 아닙니다.

WAF는 본문을 포함한 모든 HTTP 요청 구성 요소를 보호하며, 이는 악의적 페이로드를 나타낼 수 있는 특정 패턴을 찾는 일련의 규칙(때로는 서명이라고도 함)을 실행함으로써 이루어집니다. 이러한 규칙은 복잡성 측면에서 다양하며, 규칙이 많을수록 시스템을 최적화하기가 어렵습니다. 또한 많은 규칙에서 정규식 기능을 활용하여, 작성자는 복잡한 논리 일치 작업을 수행할 수 있습니다.

보안에는 성능 저하가 수반되어서는 안 되며 많은 응용 프로그램 소유자가 성능 이점을 위해 Cloudflare를 이용하므로 이 모든 작업을 수행하면서도 지연 시간의 영향을 무시할 수 있어야 합니다.

새로운 Edge Rules Engine에는 새로운 WAF가 구축되어 있으며, 이를 활용하여 성능 및 메모리 이정표에 도달하여 편안하게 모든 사람에게 우수한 베이스 라인 WAF 보호를 제공할 수 있었습니다. 그에 따라 새 Cloudflare 무료 관리 규칙 집합이 등장했습니다.

무료 Cloudflare 관리 규칙 집합

이 규칙 집합은 모든 새로운 Cloudflare 영역에 자동으로 배포되며 매우 광범위한 트래픽 유형에 걸쳐 긍정 오류를 최소로 줄이도록 특별히 설계되었습니다. 고객은 필요한 경우 규칙 집합을 비활성화하거나 트래픽 필터 또는 개별 규칙을 구성할 수 있습니다. 현 시점에서 규칙 집합에는 다음 규칙이 포함됩니다.

URI 및 HTTP 헤더의 페이로드와 일치하는 Log4J 규칙

Shellshock 규칙

매우 일반적인 WordPress 악용과 일치하는 규칙

규칙이 일치할 때마다 보안 개요 탭에 이벤트가 생성되므로 요청을 검사할 수 있습니다.

배포 및 구성

모든 새로운 FREE 존에 대해 규칙 집합이 자동으로 배포됩니다. 규칙은 Cloudflare 네트워크 전체에 걸쳐 테스트되었으며 대부분의 응용 프로그램에 즉시 배포하는 것이 안전합니다. 고객은 어떤 경우에도 다음을 통해 규칙 집합을 추가로 구성할 수 있습니다.

모든 규칙을 LOG 또는 기타 작업으로 재정의.

특정 규칙만을 LOG 또는 기타 작업으로 재정의.

규칙 집합 또는 특정 규칙을 완전히 비활성화.

모든 옵션은 대시보드를 통해 쉽게 액세스할 수 있지만, API를 통해 수행할 수도 있습니다. 규칙 집합을 구성하는 방법에 대한 문서는 UI에서 사용할 수 있게 되면 개발자 사이트에서 찾을 수 있습니다.

Cloudflare 무료 관리 규칙 집합은 관련된 다양한 취약성이 발견될 때마다 Cloudflare에 의해 업데이트됩니다. 규칙 집합에 대한 업데이트는 변경 로그에 게시되어 고객이 새로운 규칙을 최신 상태로 유지할 수 있도록 합니다.

당사는 멋진 새로운 기술을 만드는 것을 좋아합니다. 하지만 널리 사용할 수 있고 사용하기 쉽게 만드는 것도 좋아합니다. 어떠한 비용도 들지 않는 WAF를 사용하여 모든 사람을 위해 웹을 훨씬 더 안전하게 만들 수 있게 되어 정말 기쁩니다. 시작하는 데 관심이 있으시면, 여기로 오셔서 Free 요금제에 가입해보십시오.