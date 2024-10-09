2025年12月5日のCloudflareの障害

2025-12-05

Cloudflareは、2025年12月5日午前8時47分（UTC）頃から大規模なトラフィック障害が発生しました。このインシデントは、解決までおよそ25分間続きました。お客様とインターネットに多大な影響を与えてしまったことを深くお詫び申し上げます。今回のインシデントは、攻撃によるものではなく、React Server Componentsに関する業界全体の脆弱性への対策として設定変更を行った際に起きたものです。 ...