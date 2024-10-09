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Cloudflare ブログ

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障害

ケーブル切断、嵐、DNS：2025年第4四半期に発生したインターネット障害のまとめ

2026-01-26

Radarインターネット遮断インターネットトラフィック障害インターネットトレンドAWSMicrosoft Azureコンシューマーサービス

2025年の最終四半期は、複数の注目すべきインターネット接続障害が発生しました。Cloudflare Radarのデータからは、海底ケーブルの切断、停電、異常気象、技術的トラブルなどが、インターネットにどのような影響を与えたのかが明らかになっています。...

コードオレンジ：フェイルスモール — 最近のインシデント発生後の当社のレジリエンス計画

2025-12-19

障害事後検証コードオレンジ

Cloudflareは、「コードオレンジ：フェイルスモール（小さな失敗を許容し、影響を最小限にし、より大きな失敗を予防）」を宣言し、全従業員が、過去2回発生したグローバルサービス停止の原因を二度と繰り返さないこという一つの目標に向けた、優先度の高い作業群に集中するよう促しています。...

Cloudflare Radarの2025年版Year in Review（1年の振り返り）：AIの台頭、ポスト量子、そして記録的規模のDDoS攻撃

2025-12-15

Year in ReviewRadar傾向インターネットトレンドインターネットトラフィック障害Internet QualityセキュリティAI

世界各地で観察されたインターネットのトレンドとパターンに関する第6回年次レビューでは、2025年を特徴づけた破壊的変化、進歩、指標を紹介します。 ...

2025年12月5日のCloudflareの障害

2025-12-05

障害事後検証

Cloudflareは、2025年12月5日午前8時47分（UTC）頃から大規模なトラフィック障害が発生しました。このインシデントは、解決までおよそ25分間続きました。お客様とインターネットに多大な影響を与えてしまったことを深くお詫び申し上げます。今回のインシデントは、攻撃によるものではなく、React Server Componentsに関する業界全体の脆弱性への対策として設定変更を行った際に起きたものです。...