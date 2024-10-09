Cloudflareで2026年2月20日に発生した障害について
2026-02-21
2026年2月20日、Cloudflareでサービス障害が発生しました。CloudflareのBring Your Own IP（BYOIP）サービスをご利用のお客様の一部で、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）を通じた経路情報が取り下げられているのを確認しました。...続きを読む »
2026-02-21
2026年2月20日、Cloudflareでサービス障害が発生しました。CloudflareのBring Your Own IP（BYOIP）サービスをご利用のお客様の一部で、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）を通じた経路情報が取り下げられているのを確認しました。...続きを読む »
2026-01-26
2025年の最終四半期は、複数の注目すべきインターネット接続障害が発生しました。Cloudflare Radarのデータからは、海底ケーブルの切断、停電、異常気象、技術的トラブルなどが、インターネットにどのような影響を与えたのかが明らかになっています。...
2025-12-19
Cloudflareは、「コードオレンジ：フェイルスモール（小さな失敗を許容し、影響を最小限にし、より大きな失敗を予防）」を宣言し、全従業員が、過去2回発生したグローバルサービス停止の原因を二度と繰り返さないこという一つの目標に向けた、優先度の高い作業群に集中するよう促しています。...
2025-12-15
世界各地で観察されたインターネットのトレンドとパターンに関する第6回年次レビューでは、2025年を特徴づけた破壊的変化、進歩、指標を紹介します。 ...
2025-12-05
Cloudflareは、2025年12月5日午前8時47分（UTC）頃から大規模なトラフィック障害が発生しました。このインシデントは、解決までおよそ25分間続きました。お客様とインターネットに多大な影響を与えてしまったことを深くお詫び申し上げます。今回のインシデントは、攻撃によるものではなく、React Server Componentsに関する業界全体の脆弱性への対策として設定変更を行った際に起きたものです。...