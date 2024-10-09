ハルシネーションはありません。Cloudflare Radarを通じてAIの最新トレンドを正確に把握することができます。
2025-02-04
本日、Cloudflare Radarに「AI Insights」専用ページを新たに公開しました。このページでは、先述のグラフを組み込み、追加のメトリクスも提供しています。...続きを読む »
2025-02-04
本日、Cloudflare Radarに「AI Insights」専用ページを新たに公開しました。このページでは、先述のグラフを組み込み、追加のメトリクスも提供しています。...続きを読む »
2023-10-04
今日、Waiting Roomsでは、単一の待機室で複数のホスト名とパスの組み合わせに対応できるようになりました。これにより、お客様にはより多くの柔軟性がもたらされ、エンドユーザーのフローを中断することなく、より広範なサイトカバレッジを提供できるようになりました...
2023-09-25
Cloudflareネットワークチームの聡明なメンバーが、当社の提供するインターネット関連サービスで何が起ころうとも、お客様を決してオンラインから疎外されないようにします...
2023-09-08
Zero Trustと密接に統合されたローカル・トラフィック・マネジメント（LTM）が負荷分散ソリューションに新たに加わったことをお知らせいたします...