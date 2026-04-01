1.1.1.1パブリックDNSリゾルバーにおけるプライバシー保護への継続的な取り組み

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ちょうど8年前の今日、Cloudflareは世界 最速 、そして最もプライベートなリゾルバーの構築を意図して、 1.1.1.1パブリックDNSリゾルバー を発表しました。「インターネットの電話帳」を扱うサービスにとって、信頼はすべてであると考えていました。そのため、当社はサービス開始時に、個人データに関する宣言の実行を公約するという独自の誓約を公に表明しました。2020年、当社は 当社の業務内容を確認するために独立系専門機関に依頼しました 。単に当社の言葉を鵜呑みにしてもらうのではなく、客観的な検証を行うためです。今後、こうした検証を更新していく意向を共有しました。当社は他のプロバイダーにも同様の対応を求めましたが、当社が知る限り、他の主要なパブリックリゾルバーがDNSプライバシー慣行を独自に調査したという報告は受けておりません。

1.1.1.1リゾルバーの運用開始からまだ2年に満たない、2020年に行われた審査の目的は、個人データやユーザーのプライバシーに影響を及ぼさないものも含め、1.1.1.1リゾルバーの機能に関する当社のすべての公約が確実に履行されていることを証明することでした。

それ以来、Cloudflareの技術スタックは、規模と複雑性の両面で大幅な成長を遂げていました。たとえば、 1.1.1.1リゾルバーやその他のDNSシステムを稼働する、まったく新しいプラットフォームを構築しました 。そこで、システム、特に1.1.1.1リゾルバーのプライバシー保護に対する当社の誓約を、厳格かつ独立した審査を行うことが不可欠だと考えました。

本日は、世界4大会計事務所による最新のプライバシー審査の結果を共有いたします。独立審査については、当社の コンプライアンスページ でご覧いただけます。

2024暦年の終了後、当社は、独立監査人のための証拠の収集・準備の包括的なプロセスに着手しました。審査には数か月を要し、Cloudflareの多くのチームが、当社のプライバシー管理が実施されていることを裏付ける証拠を提出する必要がありました。独立監査人による審査の完了後、最終報告書が発行されます。この報告書は、当社の誓約である、システムのプライバシーの徹底が達成されていることを保証するものです。最も重要なのは、1.1.1.1リゾルバーのコアプライバシー保証は変更されておらず、独立審査によって確認されているということです。

Cloudflareは、パブリックリゾルバーユーザーの個人データを第三者に販売したり共有したり、パブリックリゾルバーからの個人データを使ってユーザーを広告表示のターゲットにすることは決してありません。

Cloudflareは依頼を受けたものだけを保持し、使用します。その依頼主を特定する情報を保持したり使用したりしません。

ソースIPアドレスは匿名化され、25時間以内に削除されます。

また、2つの点について透明性を保ちたいと考えています。第一は、 以前の審査の結果を発表した2020年のブログ で説明したように、無作為にサンプリングされたネットワークパケット（1.1.1.1パブリックリゾルバーユーザーのIPアドレスを含む全トラフィックの最大0.05%）は、ネットワークトラブルシューティングと攻撃緩和にのみ使用されます。

第二は、審査の範囲は、当社のプライバシーに関する誓約に焦点を当てているということです。2020年、最初の審査では、プライバシーに関する誓約だけでなく、パブリックリゾルバーの正当な運営と調査目的のために、匿名化されたトランザクションとデバッグログデータ（「パブリックリゾルバーログ」）をどのように処理するかについての説明も含めて、すべての表明が審査されました。時間の経過とともに、当初の1.1.1.1調査後にリリースされた Cloudflare Radar などの機能を実現するためにこのデータを活用する中で、個人情報やプライバシーへの影響はないものの、これらのログの取り扱い方法は変化してきました。

6年前の初審査で述べたように 、当社は個人がインターネット上で何をしているかを知りたいと思ったことはありませんし、知ることができないよう技術的な措置を講じてきました。プライバシーはデフォルトであるべきだと、Cloudflareは考えています。当社は、こうした独立審査を積極的に行うことで、業界全体の基準をこのレベルに定めたいと考えています。直接Webの閲覧やAIエージェントのデプロイを含め、すべてのユーザーが、自分の動きを追跡できないインターネットを利用するべきだと考えています。さらに、Cloudflareは、 プライバシーポリシー において、1.1.1.1リゾルバーへのDNSクエリから収集した情報を、個々のエンドユーザーを特定できるような方法で、Cloudflareまたはサードパーティのデータと一切結合しないという誓約を堅く守り続けています。