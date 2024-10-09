DNSSECリソースを枯渇させる新たな脆弱性の修復
2024-02-29
Cloudflareは先頃、DNSSECの2つの重大な脆弱性（CVE-2023-50387とCVE-2023-50868）を修正しました。これらの脆弱性はいずれも、DNSリゾルバーの検証の計算リソースを枯渇させる可能性があります。これらの脆弱性は、当社の権威DNSまたはDNSファイアウォール製品には影響を与えません...続きを読む »
2024-02-29
Cloudflareは先頃、DNSSECの2つの重大な脆弱性（CVE-2023-50387とCVE-2023-50868）を修正しました。これらの脆弱性はいずれも、DNSリゾルバーの検証の計算リソースを枯渇させる可能性があります。これらの脆弱性は、当社の権威DNSまたはDNSファイアウォール製品には影響を与えません...続きを読む »
2023-07-11
アジア太平洋地域のユーザーは、.comおよび.net TLDネームサーバーへのオリジン DNS解決の失敗が原因で、接続エラーが発生します...
2020-04-17
BGPリークやハイジャックはインターネットのやむを得ない部分としてあまりにも長い間受け入れられてきました。...